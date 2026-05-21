Screening gratuiti, prevenzione e benessere animale: la ASL Latina al Villaggio Coldiretti

Torna a Priverno uno degli appuntamenti più attesi con la storia e le tradizioni del territorio. Sabato 23 maggio prenderà ufficialmente il via la trentesima edizione del Palio del Tributo, manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di rievocazioni storiche, cultura popolare e identità locale. Organizzato dal Comune di Priverno insieme all’Associazione Culturale Il Palio del Tributo, guidata dalla presidente Valentina De Angelis, l’evento coinvolgerà ancora una volta le storiche quattro Porte cittadine: Campanina, Posterula, Romana e Paolina.

Per oltre un mese la città si trasformerà in uno scenario rinascimentale tra cortei storici, cavalieri, musici, armigeri, nobildonne, spettacoli e sapori della tradizione. Al centro della manifestazione ci sarà la storica corsa all’anello, ispirata agli antichi Statuti cittadini e legata simbolicamente al tributo che Maenza, Sonnino e Prossedi versavano alla città di Priverno. La rievocazione storica, ideata dal compianto storico locale Edmondo Angelini, culminerà il 5 luglio con il grande corteo storico e la tradizionale Corsa all’Anello diretta dal Maestro di Campo Luigi Cellini. Il programma prenderà il via il 23 maggio con la scoperta del Drappo 2026 realizzato dall’artista Tiziana Pietrobono, l’assegnazione dei cavalieri alle Porte e la presentazione del progetto “Il Palio del Tributo: 30 anni di Memoria, Storia, Arte, Colori e Tradizioni”, realizzato con le scuole di Priverno, il Gruppo Cuore di Penelope e il Centro Diurno cittadino.

Nel calendario spazio anche alle tradizionali feste delle Porte, con musica dal vivo, piatti tipici, artigianato ed eventi culturali distribuiti tra maggio e giugno. Il 10 giugno sarà presentata una pubblicazione storico-culturale curata dallo storico Italo Campagna, mentre il 14 giugno saranno inaugurate le mostre dedicate alla memoria storica del Palio e all’opera artistica di Tiziana Pietrobono.

Gran finale il 4 e 5 luglio con il corteo storico in notturna, la fiaccolata, spettacoli di fuoco, sbandieratori, danze rinascimentali e l’attesissima sfida tra le Porte per la conquista dell’antico Palio.