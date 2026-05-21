APPUNTAMENTI
Screening gratuiti, prevenzione e benessere animale: la ASL Latina al Villaggio Coldiretti
LATINA – La ASL di Latina dal 22 al 24 maggio sarà presente con i propri professionisti al Villaggio Coldiretti, allestito in Piazza del Popolo a Latina, con due stand coordinati dal Dipartimento di Prevenzione, in particolare dall’Unità Prevenzione e Promozione della Salute e dall’Unità Veterinaria per parlare di corretti stili di vita, alimentazione sana e importanza strategica della prevenzione.
Venerdì 22 e sabato 23 maggio il personale sanitario offrirà gratuitamente misurazioni di glicemia, colesterolemia, pressione arteriosa e calcolo dell’indice di Massa Corporea (BMI) nonché valutazioni dei fattori di rischio per le patologie croniche (causate da fumo, alcol, sedentarietà e cattiva alimentazione). Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) ragguaglierà gli utenti sulle vaccinazioni dell’età adulta.
Per l’intera durata della manifestazione, l’Unità Veterinaria della ASL di Latina offrirà uno spazio informativo dedicato agli amanti degli animali. I medici veterinari forniranno consigli utili e linee guida per la corretta gestione, il benessere e la cura degli animali da affezione, promuovendo il possesso responsabile.
La Asl Latina, dunque, a breve distanza di tempo dalla Race for The Cure e dall’evento “Tennis and Friends”, torna a promuovere la prima forma di cura e salvaguardia della salute: la prevenzione, non solo un atto medico, ma intesa come cultura da diffondere sempre più capillarmente.
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Latina, apre il centro sportivo “Vincenzo D’Amico” oggi la consegna della chiavi alla Fitness Montello
Questa mattina, 21 maggio 2026, è avvenuta la consegna delle chiavi del centro sportivo “Vincenzo D’Amico” di Nuova Latina al presidente del Centro Fitness Montello, Sergio Zonzin, dopo la sottoscrizione del patto di collaborazione con il Comune di Latina.
Presenti il sindaco Matilde Celentano, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, il presidente del Centro Fitness Montello Sergio Zonzin e il presidente della Commissione Personale Cultura e Sport Claudio Di Matteo.
L’accordo garantirà l’apertura, la chiusura e la cura dell’impianto sportivo. La cittadinanza avrà accesso alla pista di atletica da 600 metri e all’area fitness attrezzata, oltre agli spazi verdi e alle aree dedicate ai più piccoli.
“Finalmente restituiamo questo parco alla cittadinanza”, ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano durante la consegna delle chiavi. “Sarà un luogo di incontro per bambini, anziani e per tutti coloro che vorranno usufruire di uno spazio verde e sicuro. Il patto di collaborazione rappresenta una forma concreta di cittadinanza attiva”.
L’assessore allo Sport Andrea Chiarato ha sottolineato come la riapertura rappresenti un importante presidio sociale per il quartiere: “Lo sport è inclusione, aggregazione e libertà. Dare ai giovani la possibilità di svolgere attività fisica significa offrire spazi sani e sicuri per la comunità. Nel frattempo prosegue l’iter del bando pubblico per l’assegnazione definitiva dell’impianto”.
Anche Sergio Zonzin, presidente del Centro Fitness Montello, ha espresso soddisfazione e gratitudine per la fiducia ricevuta dall’amministrazione comunale, confermando l’impegno dell’associazione nel garantire apertura e fruibilità della struttura per tutti i cittadini.
Soddisfazione anche da parte di Claudio Di Matteo, presidente della Commissione Personale Cultura e Sport, che ha evidenziato l’importanza della riapertura per il quartiere Nuova Latina: “Una struttura così importante non poteva restare chiusa. Le richieste dei cittadini erano tante e oggi restituiamo al territorio un impianto sportivo fondamentale per la socialità e la pratica sportiva”.
Gli orari di apertura
Il centro sportivo “Vincenzo D’Amico” sarà aperto:
* lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 19.30;
* martedì e giovedì dalle 16 alle 19.30;
* sabato dalle 7 alle 18.
Il calendario rappresenta gli orari minimi garantiti e potrà essere ampliato previa comunicazione al Comune di Latina da parte del Centro Fitness Montello.
APPUNTAMENTI
Priverno si prepara alla trentesima edizione del Palio del Tributo
Torna a Priverno uno degli appuntamenti più attesi con la storia e le tradizioni del territorio. Sabato 23 maggio prenderà ufficialmente il via la trentesima edizione del Palio del Tributo, manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di rievocazioni storiche, cultura popolare e identità locale. Organizzato dal Comune di Priverno insieme all’Associazione Culturale Il Palio del Tributo, guidata dalla presidente Valentina De Angelis, l’evento coinvolgerà ancora una volta le storiche quattro Porte cittadine: Campanina, Posterula, Romana e Paolina.
Per oltre un mese la città si trasformerà in uno scenario rinascimentale tra cortei storici, cavalieri, musici, armigeri, nobildonne, spettacoli e sapori della tradizione. Al centro della manifestazione ci sarà la storica corsa all’anello, ispirata agli antichi Statuti cittadini e legata simbolicamente al tributo che Maenza, Sonnino e Prossedi versavano alla città di Priverno. La rievocazione storica, ideata dal compianto storico locale Edmondo Angelini, culminerà il 5 luglio con il grande corteo storico e la tradizionale Corsa all’Anello diretta dal Maestro di Campo Luigi Cellini. Il programma prenderà il via il 23 maggio con la scoperta del Drappo 2026 realizzato dall’artista Tiziana Pietrobono, l’assegnazione dei cavalieri alle Porte e la presentazione del progetto “Il Palio del Tributo: 30 anni di Memoria, Storia, Arte, Colori e Tradizioni”, realizzato con le scuole di Priverno, il Gruppo Cuore di Penelope e il Centro Diurno cittadino.
Nel calendario spazio anche alle tradizionali feste delle Porte, con musica dal vivo, piatti tipici, artigianato ed eventi culturali distribuiti tra maggio e giugno. Il 10 giugno sarà presentata una pubblicazione storico-culturale curata dallo storico Italo Campagna, mentre il 14 giugno saranno inaugurate le mostre dedicate alla memoria storica del Palio e all’opera artistica di Tiziana Pietrobono.
Gran finale il 4 e 5 luglio con il corteo storico in notturna, la fiaccolata, spettacoli di fuoco, sbandieratori, danze rinascimentali e l’attesissima sfida tra le Porte per la conquista dell’antico Palio.
APPUNTAMENTI
Musica sotto le stelle a Latina: al Museo della Terra Pontina il debutto di “Poetry Duo”
Musica, teatro e atmosfere sotto le stelle nel cuore di Latina. Sabato 30 maggio alle ore 21 il giardino del Museo della Terra Pontina, nella storica cornice di Piazza del Quadrato, ospiterà il debutto della minirassegna musicale “Poetry Duo”, promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Enzo Mengoni. Protagonisti della serata saranno la cantante Floriana Pinto e il pianista Gianni Di Crescenzo, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra grandi classici della musica internazionale, standard jazz ed evergreen della seconda metà del Novecento.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Museo della Terra Pontina e le associazioni culturali L. V. Beethoven e Don Vincenzo Onorati. Il concerto unirà eleganza musicale e racconto scenico, grazie all’incontro tra la voce intensa e teatrale di Floriana Pinto e il pianoforte di Gianni Di Crescenzo, artista capace di fondere formazione classica e improvvisazione jazz.
Floriana Pinto, interprete dalla forte impronta teatrale, ha calcato palcoscenici prestigiosi come il Sistina di Roma e l’Alfieri di Torino, sviluppando nel tempo uno stile personale che intreccia jazz anni ’40, tradizione e contaminazioni contemporanee. Al suo fianco Gianni Di Crescenzo, compositore e arrangiatore con numerose collaborazioni artistiche di rilievo internazionale.
La serata sarà aperta dai saluti della direttrice del museo, Manuela Francesconi, e introdotta da Assunta Gneo.
«Il concerto Poetry Duo nasce come un raffinato preludio all’estate, un’occasione conviviale per celebrare la grande musica internazionale», ha spiegato Assunta Gneo, ringraziando il Museo della Terra Pontina per l’ospitalità e Fonic Service di Marco Pinto per il supporto tecnico.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3201954023 oppure 3384343408.
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