CRONACA
Ciclonatura, a Sabaudia il summit operativo in vista del 31 maggio
Sport, natura e promozione del territorio. A Sabaudia cresce l’attesa per la nuova edizione della Ciclonatura, la storica pedalata tra i paesaggi del Parco Nazionale del Circeo che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più partecipati della città. L’edizione 2026 si svolgerà il prossimo 31 maggio con raduno fissato alle 9 in piazza del Comune, punto di partenza di un percorso che attraverserà il lago e le aree verdi del territorio. Prima della partenza sarà anche presentata ufficialmente la ventiseiesima Bandiera Blu ottenuta dalla città delle dune.
In vista dell’evento, questa mattina si è svolto in Comune un summit operativo dedicato all’organizzazione e alla sicurezza della manifestazione. Un incontro necessario per coordinare tutti gli aspetti logistici di un appuntamento che richiama ogni anno migliaia di partecipanti tra famiglie, ciclisti e appassionati della natura. Al tavolo erano presenti il sindaco Alberto Mosca, il consigliere delegato allo Sport Massimo Mazzali, l’assessore Marcello Pastore e la funzionaria comunale Marika Branchi, impegnata nel coordinamento operativo. Presenti anche Polizia Locale, Protezione Civile, Carabinieri, Carabinieri Forestali e Pro Loco, chiamati a collaborare per garantire il regolare svolgimento della manifestazione organizzata dall’Avis.
CRONACA
San Felice Circeo, viola il divieto di avvicinamento alla ex minacciandola al telefono: arrestato
Un uomo di 66 anni è stato arrestato lunedì sera a San Felice Circeo per avere violato il divieto di avvicinamento e comunicazione nei confronti dell’ex compagna, nell’ambito di un procedimento per stalking. Quella sera l’uomo avrebbe inviato numerosi messaggi minatori e ingiuriosi alla vittima violando le prescrizioni imposte dal provvedimento cautelare già in vigore. i messaggi sono stati acquisiti dai Carabinieri che hanno proceduto all’arresto del 66enne che è stato trasferito nelle camere di sicurezza in attesa della convalida dell’arresto avvenuto ieri mattina. per lui è scattato anche il divieto di dimore nel comune di San Felice Circeo.
CRONACA
Latina, camion di Abc a fuoco, paura per il conducente. Rifiuti scaricati nel piazzale del Palazzetto dello Sport
LATINA – Un camion dei rifiuti di Abc ha preso fuoco questa mattina intorno alle 7,30 nella zona di Piazza del Quadrato a Latina. Momenti di paura per il conducente che per evitare la propagazione delle fiamme, partite presumibilmente dalla batteria, ha prontamente scaricato i rifiuti nel piazzale del Palazzetto dello Sport.
Nell’area è stato così riversato un cumulo di sacchi della spazzatura alto alcuni metri (in foto), che ha generato cattivi odori e (sgradita) sorpresa da parte dei residenti e dei passanti, in una zona di solito molto trafficata. Questa operazione però ha evitato il peggio. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.
Con un camion dotato di braccio meccanico i rifiuti vengono ora rimossi. Sul posto anche la polizia locale.
CRONACA
Civetta tramortita a Latina Scalo la salva un carabiniere libero dal servizio
LATINA – Ha soccorso una civetta tramortita a bordo strada, salvandola. Il rapace è stato trovato da un militare del Comando Provinciale Carabinieri di Latina libero dal servizio, che stava praticando jogging nella zona Via delle Industrie a Latina Scalo. Messo in sicurezza per evitare che venisse investito, ne ha attivato il recupero da parte del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina che lo ha trasferito presso il Centro Recupero Animali Selvatici del Reparto Carabinieri Biodiversità di “Borgo Fogliano”. Non sono state chiarite le cause dello stato di difficoltà del volatile e non sono state evidenziate ferite da arma da fuoco.
In caso di rinvenimento di un animale ferito, chiunque può contattare il CRAS (Centro di Recupero Animali Selvatici) autorizzato per competenza territoriale, distinto per tipologie di animali che possono essere recuperati. È possibile contattare il CRAS al recapito telefonico 0773-209049 dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
ALCUNE RACCOMANDAZIONI – chi dovesse imbattersi in un volatile ferito o comunque in evidente stato di difficoltà deve inserirlo in una scatola chiusa e comunque di limitare al minimo i contatti con l’animale. È possibile trasportarlo nell’abitacolo di un automezzo per eventualmente raggiungere il CRAS, assicurandosi che la scatola sia ben chiusa. I militari del Gruppo Carabinieri Forestale e loro articolazioni si impegnano e sono disponibili, laddove le condizioni lo permettano, a coordinarsi con gli Uffici regionali e il Centro di Recupero Animali Selvatici di “Borgo Fogliano”, cui è preposta per legge l’attività di recupero in particolare di avifauna.
Più Letti
-
TITOLI9 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 20 maggio 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 19 maggio 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 18 maggio 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 17 maggio 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 16 maggio 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 15 maggio 2026
-
TITOLI6 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 14 maggio 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 13 maggio 2026