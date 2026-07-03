Cinema e talk: al Sottoscala9 arriva “Riding for Jesus”, il documentario di Sabrina Varani

LATINA – Domenica 5 luglio alle 21.30 nel giardino del Circolo Arci ci sarà la proiezione del docufilm “Riding for Jesus”, il documentario di Sabrina Varani, capace di mostrare il volto di un’America nascosta e underground, tra religione e cultura on the road. A seguire, l’incontro con la regista in dialogo con Carlo Miccio.

Il film racconta la storia del pastore Paulee e di sua moglie Annalisa, che hanno alle spalle un passato difficile speso nelle fila delle gang di motociclisti dedite al traffico di stupefacenti. Oggi si definiscono motociclisti cristiani e sono diventati ferventi adoratori di Gesù, diffondono il messaggio in sella alla loro ruggente Harley Davidson attraverso le sterminate praterie degli Stati Uniti centrali. La coppia ha fondato una chiesa a Las Vegas e da allora forniscono supporto spirituale a chi è in difficoltà, con particolare attenzione ai gruppi di motociclisti fuorilegge.

La loro è una storia di cambiamento che dalla militanza criminale li ha portati a diffondere la parola divina tra gli ultimi nelle vaste praterie degli Stati Uniti, che racconta però un paese nella sua interezza, dove gli integralismi religiosi si accavallano agli imperativi del tardo-capitalismo, producendo dinamiche di marginalità sociale che si condizionano a vicenda e che rappresentano il volto più vero del grande sogno americano.

Oltre alla splendida fotografia di Marco Pasquini e della stessa Sabrina Varani del film, si segnala anche la colonna sonora firmata da Pietro Bartoleschi e Mike Cooper. Il film, uscito nel 2011, ha partecipato a diversi festival nazionali di cinema.