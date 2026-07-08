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CRONACA

Nuovo attentato a Latina: al Gionchetto bomba esplode fuori casa di un pentito

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8 ore fa

LATINA – Un nuovo attentato esplosivo a scopo intimidatorio si è verificato nella notte a Latina dove una bomba è stata fatta esplodere nel quartiere Gionchetto, davanti all’abitazione in cui fino a poco tempo fa viveva Ivan Rapone, ex commerciante di 46 anni con precedenti legati al traffico di droga, che a fine maggio ha iniziato a collaborare con la giustizia. Sul posto sono intervenuti  carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118, che ha soccorso una donna colta da malore per il forte spavento. Danneggiato il cancello dell’abitazione e la facciata della casa dove vivono ancora i familiari dell’uomo. Danni anche ad un’auto parcheggiata nelle vicinanze.

I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.

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CRONACA

Minturno, scarico illecito di reflui industriali: denunciato il titolare di un’azienda casearia

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34 minuti fa

8 Luglio 2026

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I Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia, insieme alla Polizia Locale di Minturno, hanno denunciato il titolare di un’azienda del comparto lattiero-caseario per un presunto scarico illecito di acque reflue industriali.

L’accertamento è stato eseguito nei giorni scorsi durante un controllo ambientale presso la sede operativa della ditta, dove i militari hanno rilevato uno scarico composto da acque di lavaggio e residui di siero di latte.

Secondo quanto ricostruito, i reflui fuoriuscivano da un silos industriale, venivano raccolti in una vasca interrata e successivamente immessi nella rete fognaria comunale attraverso una pompa sommersa, senza la necessaria autorizzazione ambientale.

Accertata la violazione, il titolare avrebbe provveduto spontaneamente a interrompere lo scarico, rimuovendo la pompa e sigillando la condotta utilizzata per l’immissione dei reflui.

Al termine degli accertamenti, il legale rappresentante della società è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione.

La normativa prevede, in caso di condanna, la pena dell’arresto da due mesi a due anni oppure un’ammenda da 1.500 a 10.000 euro.

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CRONACA

Si era candidato sindaco a Ventotene, Mario Adinolfi arrestato per truffa e evasione fiscale

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7 ore fa

8 Luglio 2026

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Alle ultime amministrative, nel 2022, si era candidato a sindaco di Ventotene, ma prese zero voti. E’ stato arrestato oggi per truffa e evasione fiscale, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi, da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza. Oggetto dell’indagine la cosiddetta “scommessa collettiva”, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. All’indagato contestata anche una presunta evasione da 400 mila euro.

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CRONACA

Satnam Singh, è il giorno della sentenza. Anche Maurizio Landini a Latina per il presidio fuori dal Tribunale

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8 ore fa

8 Luglio 2026

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LATINA – Oggi (8 luglio) è il giorno della sentenza di primo grado per l’omicidio di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano che lavorava in nero, morto dopo un drammatico incidente sul lavoro in un’azienda agricola di Borgo Santa Maria. Sul banco degli imputati, con l’accusa di omicidio, Antonello Lovato, titolare di quell’azienda, che dopo averlo visto con il braccio strappato da un macchinario avvolgiplastica decise di caricare il lavoratore sul suo furgone e di scaricarlo fuori dall’abitazione in cui viveva con la compagna Soni Soni, senza attivare i soccorsi che furono poi chiamati dal proprietario di casa. Satnam morì due giorni dopo, il 19 giugno del 2024 all’ospedale San Camillo di Roma.

Per Lovato, le pm Luigia Spinelli e Marina Marra hanno chiesto 22 anni di reclusione perché Satnam  – hanno detto nella requisitoria illustrando le tesi accusatorie – se soccorso si poteva salvare. Oggi le arringhe delle difese, poi la camera di consiglio al termine della quale ci sarà il verdetto della Corte D’Assise di Latina.

E dalle 16, la Cgil ha organizzato un presidio in piazza Buozzi fuori dal Tribunale al quale è annuncia la presenza del segretario generale, Maurizio Landini. Lo slogan:  “Nessuno deve essere sfruttato. Giustizia per Satnam Singh”. “La nostra organizzazione – afferma la Cgil -, costituitasi parte civile nel processo, sarà in piazza per ribadire che la morte di Satnam non è stata una fatalità e per continuare la mobilitazione contro un modello d’impresa fondato su caporalato, lavoro irregolare, ricatto e sfruttamento, che mette a rischio la vita delle persone”.

Aderiscono anche Libera,  Anpi Latina e Rete degli studenti Medi. “Saremo presenti  – spiega Annalisa Di Prospero referente di Anpi Latina – per ribadire che la ricerca della verità e della giustizia riguarda tutta la comunità. La morte di Satnam Singh non è stata soltanto una tragedia individuale: è il simbolo di un sistema di sfruttamento e schiavitù che calpesta la dignità delle persone, alimenta il caporalato e nega i diritti fondamentali di chi lavora. È la prova che lo sfruttamento nella filiera agroalimentare ha profili di un sistema organizzato, radicato, tollerato. Un sistema che chiama per nome le responsabilità di chi recluta, di chi comanda, di chi chiude gli occhi, di chi beneficia del lavoro schiavo nelle campagne italiane”.

Il sindacato studentesco – si legge in una nota –  sarà in piazza, contro lo sfruttamento e il caporalato, per rivendicare un nuovo modello di lavoro, che metta al centro la dignità della persona. «La comunità studentesca vuole e deve occuparsi dei temi del lavoro» spiega Simone Montori, Coordinatore Regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio «Non siamo disposti a vivere in un paese dove il profitto venga messo prima della sicurezza e della vita delle persone». «Chiediamo che in futuro ogni persona possa trovare dignità nel lavoro» spiega Alessandro Quadrini, Coordinatore della Rete degli Studenti Medi di Latina «Per fare ciò chiediamo che le istituzioni si impegnino più da vicino per migliorare e tutelare le condizioni di chi studia e lavora».

“Il caporalato, lo sfruttamento, la schiavitù di donne e uomini nelle campagne del nostro territorio è ancora una piaga – dichiara Anpi Latina – .Rimane la necessità di mobilitarsi tutti in prima persona, partecipare, rifuggire l’indifferenza, farne una propria questione fondamentale di umanità e dignità. Ci saremo per continuare a chiedere giustizia per Satnam e per tutte le lavoratrici e i lavoratori in  simili condizioni”.

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