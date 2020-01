Dose mortale di eroina, arrestati due uomini di Itri

ITRI – Cedettero eroina e cocaina ad un ragazzo di Itri di 28 anni che morì per overdose. Sono scattate le manette per un 42enne e un 33enne del posto. Le indagini dei carabinieri della stazione di Itri scattate dopo il ritrovamento del corpo privo di vita del giovane, il 10 agosto scorso, hanno consentito di stabilire non solo che furono proprio i due a dare la dose mortale alla vittima, ma che altri tossicodipendenti si rifornivano abitualmente di eroina, cocaina e hashish da loro. Anche dopo la morte per overdose del giovane compaesano, gli arrestati aveva proseguito come nulla fosse la loro attività.

Le indagini sono state svolte sotto la direzione della Pm Valentina Maisto. la misura cautelare è stata emessa dal gip D Croce.