Sardina chiama sardina, il movimento di Latina nelle piazze della provincia

LATINA – Le sardine pontine sono pronte a presentarsi nelle piazze delle principali città pontine. E’ stato pubblicato oggi dalla fondatrice del gruppo 6000 Sardine a Latina, il programma che vedrà il movimento nato sulla scia di quello bolognese, raggiungere le periferie

“Dopo aver riempito piazza del Popolo, le sardine scendono di nuovo in strada, questa volta nella periferia del capoluogo e non solo – spiegano – Questo tour dovrà essere l’occasione per ricreare una comunità, coesione ed inclusione sociale tra la cittadinanza, in quei luoghi in cui, fino ad oggi, i cittadini e le cittadine non sempre hanno trovato risposta alle proprie istanze. Dove hanno, però, attecchito le destre sovraniste e la guerra tra ultimi è stata spacciata per soluzione. Nelle periferie sono state disattese aspettative anche da chi avrebbe dovuto, per cultura e storia, stare vicino al popolo e ascoltarne le necessità. Ripartiamo da noi: riappropriamoci dei luoghi fisici, costruiamo contro narrazioni delle nostre realtà, valorizziamo il nostro territorio. Il risveglio delle coscienze, volto al riscatto della società, è una necessità non più procrastinabile ed è compito di ognuno di noi essere parte integrante e attiva per un cambiamento in positivo”.

Il sardina tour partirà alle ore 14:00 del 31 Gennaio da Priverno e non si fermerà per tre giorni: attraverseremo alcune città della nostra provincia facendo tappa a Priverno, Cisterna, Aprilia, in Q4, latina scalo, borgo santa maria, San Felice e Terracina.

IL PROGRAMMA –

Venerdì 31 Gennaio

📍Priverno

14:30-15:30 – Piazza Giovanni XXIII

📍Cisterna di Latina

16:00-17:30 – Piazza A. Saffi

📍 Aprilia

18:00-19:30 – Piazza Roma

01 Febbraio

📍Latina

9:30-11:00 – Q4/Q5 – Largo Jacopo Peri

11:00-13:00 – Latina Scalo – Viale delle Industrie

16:00-18:00 – Borgo Santa Maria – Via Macchiagrande

02 Febbraio

📍San Felice

9:30-10:30 – Borgo Montenero, Piazza IV Ottobre

📍Terracina

11:00-13:00 – Piazza Garibaldi