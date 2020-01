Febo, il cane che sorride quando lo chiami

LATINA – FEBO, morbido morbido, dolce, buono, molto tranquillo, il compagno ideale della famiglia, dei bambini, di una persona anziana… Febo sorride ogni volta che lo chiami, è tenerezza e amore allo stato puro!! E’ una taglia media, ha solo 5 anni e non può essere sprecato chiuso in un box per i prossimi 10 anni! Regalategli la felicità che merita, chiamateci ed adottatelo. Febo si trova LATINA, ma per una buona adozione potrà viaggiare ed arrivare in altre zone del centro-nord Italia. Verrà affidata con CONTROLLI PRE e POST adozione. Per informazioni sull’adozione contattare: 0773.662177 – 334.7740414 – 339.2346055 (Inviare un SMS/whatsapp se non rispondiamo, vi richiameremo noi).