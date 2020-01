Bacco, il molosso allegro che vive in canile

LATINA – Bacco è un molosso stupendo di 3 anni, taglia media: linea stupenda, muscolatura da ficone, occhi verdi, fascino irresistibile, un tartufo rosa tirabaci ed un carattere buono da sballo! Allegria, energia, amore puro! Ma che ci fa in canile?!!! Adottatelo subito!

Bacco si trova LATINA, ma per una buona adozione potrà viaggiare ed arrivare in altre zone del centro-nord Italia. Verrà affidato con CONTROLLI PRE e POST adozione. Per informazioni sull’adozione contattare: 0773.662177 – 334.7740414 – 339.2346055 (Inviare un SMS/whatsapp se non rispondiamo, vi richiameremo noi