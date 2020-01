Latina, l’autoscala dei vigili del fuoco in Piazza del Popolo per preparare la Befana

LATINA – Tanti curiosi con il naso all’insù questa mattina in piazza del Popolo a Latina dove l’autoscala dei Vigili del Fuoco svettava ben oltre i portici dell’Intendenza di Finanza, così in alto da dare le vertigini. Sono i preparativi per la Befana (in programma alle 18 di domenica 5 gennaio 2020) quando la vecchina si calerà dalla Torre Comunale secondo un rituale di tradizione reso possibile dall’abilità dei pompieri. E quest’anno c’è dell’altro, anche se sono poche le indiscrezioni circolanti su un generico “eroico salvataggio della Befana”. Ma chi la salverà? E come? Non è dato saperlo.

Quello che è chiaro, dopo le manovre di oggi, è che la scena si dividerà tra l’edificio dell’Intendenza di Finanza e la Torre Comunale. I preparativi proseguiranno anche domani.