Cani in adozione a Latina, tutta la dolcezza di Mirko

LATINA – MIRKO è un cucciolotto maschio di circa 7 mesi, mix setter border collie. Ha un bel carattere ed è tanto dolce. Sarà una futura taglia medio contenuta, 15-18 kg da adulto.

Chiamate ed adottatelo, vive in canile e rischia di passare il resto della vita in una gabbia! Mirko si trova LATINA, ma per una buona adozione potrà viaggiare ed arrivare in altre zone del centro-nord Italia. Verrà affidato con CONTROLLI PRE e POST adozione. Per informazioni sull’adozione contattare: 0773.662177 – 334.7740414 – 339.2346055 (Inviare un SMS/whatsapp se non dovessimo rispondere).