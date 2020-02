Case di Quartiere a Latina: via al progetto

LATINA – Venerdì 14 febbraio alle 17:30 nella Sala De Paquale del Comune di Latina, l’assessore alla Città internazionale, alle politiche giovanili, alla partecipazione e Smart City, Cristina Leggio presenterà “Officine di città”, il percorso di coprogettazione delle prime cinque Case di Quartiere della città di Latina.

“Il Comune – spiegano dall’Ente – intende attivare un percorso di accompagnamento, curato dalla società Avanzi – Sostenibilità per Azioni, per definire le linee guida per la valorizzazione delle 5 strutture che diverranno poli attrattivi per attività e servizi di natura culturale, sociale e ricreativa”.