E’ attivo InForma Latina: per scrivere al Comune e ricevere info

LATINA – E’ attivo da oggi il portale InForma Latina per promuovere “attraverso il web la Partecipazione Civica alla tutela e al miglioramento del territorio urbano di Latina”. Un canale di comunicazione diretto, “interattivo e bidirezionale tra i cittadini e Comune”. Oltre ad avere un’interfaccia web, è scaricabile gratuitamente l’app per smartphone e tablet sia su piattaforma Android, sia su piattaforma iOS (in fase di rilascio).

InForma Latina – spiegano dal Comune – permette al cittadino di collaborare alla raccolta delle informazioni riguardanti le condizioni del decoro urbano della città e di eventuali disservizi, dando la possibilità al Comune di ottenere un flusso informativo più ampio e capillare da poter utilizzare per ottimizzare al meglio le analisi delle problematiche del territorio. Inoltre permette all’amministrazione di mettere a disposizione in maniera diretta al cittadino una serie di dati utili per vivere al meglio le attività svolte in città: eventi, informazioni utili e nuovi progetti”.

L’idea è quella di un portale prendersi cura dei beni comuni ma anche di essere sempre informato su ciò che avviene in città.