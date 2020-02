Cinque case di quartiere a Latina, come partecipare alla progettazione

LATINA – Si terrà venerdì 14 febbraio, presso il Palazzo comunale, la presentazione pubblica delle “Officine di Città”, il percorso di co-progettazione per la definizione delle prime cinque Case di Quartiere a Latina. “Saranno spazi di comunità dedicati all’aggregazione nei quali i cittadini potranno incontrarsi attraverso rassegne culturali, sportelli sociali, laboratori di autoproduzione e attività di varia natura”, spiegano in una nota dal Comune che sta attivando un percorso “di accompagnamento, curato dalla società “Avanzi – sostenibilità per Azioni”, per definire le linee guida (usi, funzioni, modello di gestione) per la valorizzazione delle 5 strutture individuate come luoghi di comunità nel novembre scorso (con delibera di Giunta n° 342/2019) e che diverranno poli attrattivi per attività e servizi di natura culturale, sociale e ricreativa”.

DOVE – Gli immobili individuati sono l’ex Tipografia di Viale XVIII dicembre, l’ex scuola materna di Via Milazzo, il centro sociale di Borgo Piave, la Casa Cantoniera di Borgo Sabotino e l’ex Cinema Enal di Latina Scalo.

Le “Officine di Città” hanno l’obiettivo di avviare un processo di co-progettazione, di coinvolgimento e attivazione delle comunità di riferimento e degli attori del territorio, riconoscendo le risorse locali, rafforzando le relazioni tra queste, lavorando allo sviluppo di senso di appartenenza e condivisione nei confronti della strategia che l’Amministrazione intende promuovere attorno all’attivazione di una rete di Case di Quartiere.

Il percorso, della durata di circa 6 mesi, verrà presentato in occasione dell’Open Day del 14 febbraio prossimo. L’appuntamento è alle ore 17.30 nella sala Enzo De Pasquale.