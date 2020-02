Latina, inaugurata l’area giochi di Villaggio Trieste

LATINA -È stata inaugurata questa mattina alla presenza di numerosi cittadini e di una folta rappresentanza di Consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, la nuova area giochi realizzata dal Servizio Decoro del Comune di Latina in Via Virgilio, nel Villaggio Trieste.

Sono intervenuti il Sindaco Damiano Coletta e l’Assessore a Decoro, Manutenzioni e Patrimonio, Lavori pubblici, Emilio Ranieri.

«Quando si inaugura un parco giochi si regala un sorriso ai bambini. – ha detto il Sindaco – Siamo tutti orgogliosi oggi perché, indipendentemente dagli schieramenti politici, una città a misura di bambino è veramente una città per tutti. La nuova area giochi del Villaggio Trieste è frutto di un lavoro di squadra che aveva un unico obiettivo: il bene comune. Ci saranno nuovi interventi in questo storico quartiere e lo faremo continuando a percorrere la strada già tracciata in altre zone della città con gli strumenti dei patti di collaborazione e dell’amministrazione condivisa».

Prima del taglio del nastro, l’Assessore Ranieri ha ringraziato il Servizio Decoro e tutti gli uffici che hanno lavorato alla realizzazione dell’area.