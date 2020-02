Carnevale a Latina, c’è chi si traveste da virus

LATINA – Tanti in centro città a Latina per la sfilata dei carri di Carnevale: partenza da Parco Falcone e Borsellino e arrivo in piazza del Popolo, i carri hanno ripreso dopo le 17 la strada di casa. Niente Cigno, quest’anno, ma il carro che simboleggia i mondiali di canottaggio tra le novità. Ha accompagnato la sfilata l’assessore alla cultura Silvio Di Francia. Immancabile il travestimento da virus. L’allarme Coronavirus non ha rovinato la festa, anche se ad assistere all’attesa sfilata non c’era la folla dello scorso anno.