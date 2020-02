Latina, pugno sul labbro a un poliziotto che aveva fermato due Di Silvio: un arresto

LATINA – Pugno in faccia ad un poliziotto e punti di sutura, ed è scattato l’arresto di un 26enne l’altra sera in Questura. La Volante della polizia aveva infatti fermato per controlli due giovani, figli di membri del clan Di Silvio, e quando i parenti lo hanno saputo li hanno raggiunti nel retro dell’edificio formando il già più volte visto capannello di protesta poi, al passaggio degli agenti li hanno aggrediti.

I fatti alle 21 circa del 13 febbraio quando un equipaggio della Squadra Volante, dopo un breve inseguimento, ha bloccato due ragazzi a bordo di una Golf Volkswagen che stava procedendo in maniera pericolosa. Ma è in Via Murri, dove si trova l’ingresso posteriore della Questura, che è accaduto l’assurdo: Cesare De Rosa, 26 anni, già noto alla polizia, senza alcun motivo ha sferrato un violento pugno al volto di uno dei poliziotti causandogli una ferita al labbro superiore che ha richiesto tre punti di sutura, mentre l’aggressore è stato immediatamente bloccato e arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Al termine delle formalità di rito il ragazzo è stato portato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo direttissimo che si terrà nella giornata di oggi come disposto dal pm di turno Giuseppe Miliano.