Oroscopo del giorno 05 Febbraio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno ed accentua il vostro lato onirico. In coppia, tutto va nella giusta direzione, ma chi desidera troppo rischia di perdere tutto, quindi assicuratevi di rimanere con i piedi per terra. Single: date priorità al romanticismo e ne guadagnerete molto. Professionalmente siete in un periodo di riflessione e state cercando nuove strategie per un futuro migliore. Per quanto riguarda la salute vi sentirete molto bene ed avrete voglia di fare le valigie e viaggiare per godervi le meraviglie della natura.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in opposizione con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, agirete secondo il vostro giudizio e non lascerete molto spazio al cuore ed ai sentimenti: il partner sarà piuttosto confuso. Single: se aspettate notizie che tardano ad arrivare non pensate negativamente perché è molto probabile che sia a causa di contrattempi. A lavoro sarete operativi e grazie alla vostra intuizione sarete in grado di portare a termine molte attività entro la fine della giornata. La salute è buona, ma se avete qualche dubbio cercate un parere professionale.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno e vi invita ad osare. In coppia è arrivato il momento di dire e fare di più: lasciate da parte la timidezza e uscite dalla vostra riserva perché avete solo da guadagnare. Single: dire quello che pensate vi renderà credibili ed originali. Professionalmente, i vostri pensieri saranno orientati verso il futuro: fate un breve bilancio della vostra situazione e non esitate a seguire l’intuizione. Per quanto riguarda la salute è un ottimo momento per fare il punto sullo stile di vita e prendere alcune decisioni.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno e promette una giornata ricca di emozioni. In coppia siete desiderosi di sedurre il partner ed il sentimento è reciproco: vi aspettano momenti speciali sopratutto in serata. I single saranno determinati ed useranno il loro fascino per avvicinarsi alle persone. Professionalmente, l’eccesso di entusiasmo potrebbe spingervi verso un certo egocentrismo: rischiate di perdere di vista che anche gli altri sono capaci. La salute è al top: cercate di canalizzare le vostre energie al meglio.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in opposizione con Plutone nel vostro segno: attenzione a non lasciarvi avvolgere dal pessimismo. In coppia, il partner sembra distante e questo potrebbe significare che ha i suoi problemi personali: cercate di essere comprensivi. I single dovrebbero rendersi conto che a volte ci sono delle responsabilità che non lasciano molto tempo libero alle persone. Professionalmente, anche se sarete molto dinamici ed efficienti, i vostri pensieri vi faranno dubitare della qualità del lavoro: abbiate fiducia in voi stessi. La salute è nella norma, tuttavia se c’è qualcosa che vi preoccupa fate qualche esame per sentirvi rassicurati.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in opposizione con Plutone nel vostro segno e questo aspetto solitamente aumenta la tensione. Sentimentalmente, in coppia, tenderete a contraddirvi per puro divertimento: occhio alle conseguenze di questi litigi che non svaniranno con facilità. Single: sarete molto indifferenti decidendo di ignorare tutte le proposte e tutte le discussioni. Professionalmente sarete invasi dall’ansia e non sarete in grado di gestire i rapporti o di finire le attività urgenti. La salute è in declino: i nervi sono a fior di pelle e vi sarà difficile a mantenere un granello di calma.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in quinconce con la Luna nel vostro segno ed indica una possibile instabilità emotiva. In coppia dovreste cercare di evitare di trasformarvi in una mantide religiosa finendo per soffocare il partner. Single: un po’ di moderazione nei gesti sarà più efficace della solita maratona. A lavoro vi mancherà l’entusiasmo ed avrete difficoltà anche a livello relazionale: limitatevi alle attività prioritarie. Per quanto riguarda la salute vi sentite sopraffatti e vi manca la lucidità: cercate di rilassarvi il più possibile ed evitate i cibi ricchi di zuccheri.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Saturno è in sestile con Venere nel vostro segno. In coppia dovreste sentirvi sicuri del vostro rapporto e sarete più pazienti e più comprensivi nei confronti del partner. Single: se deciderete di andare ad un appuntamento, probabilmente non vi accorgerete del passar del tempo grazie a discorsi gradevoli. Professionalmente rafforzerete i collegamenti ed avrete l’opportunità di conoscere persone che si riveleranno proficue nel prossimo periodo. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale annuncia una buona resistenza fisica e morale, in generale.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in quinconce con la Luna nel vostro segno ed avrete difficoltà a controllare le vostre emozioni. In coppia non riuscirete a sfuggire alle vostre responsabilità e dovreste sforzarvi di più per affrontare le sfide quotidiane con successo. Single: da voi ci si aspettano risposte chiare e sincere. A lavoro potreste rendervi conto che una persona in cui avete messo tanta fiducia agisce in modi del tutto inaspettato: state più attenti nelle scelte relazionali. Per quanto riguarda la salute cercate di non compensare certe mancanze con eccessi di tutti i tipi: controllate le vostre dipendenze e pensate bene alle conseguenze.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Saturno è in sestile con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia vi dirigete verso un futuro stabile: i sentimenti sono profondi e reciproci. Per i single è giunto il momento di lasciarsi sorprendere dall’ignoto: il destino potrebbe mettervi di fronte alla persona giusta. Professionalmente sarebbe saggio incontrare nuove persone o dare un’occhiata più da vicino ad alcune delle connessioni professionali: è dalle persone con cui lavorate meno che probabilmente troverete il massimo aiuto. Per quanto riguarda la salute, questo aspetto astrale vi consente una giornata di tregua per i piccoli dolori ricorrenti e ne trarrete indubbiamente beneficio grazie ad uno stile di vita migliore.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in quinconce con la Luna nel vostro segno ed influenzerà il vostro giudizio. Sentimentalmente, in coppia, le vostre emozioni si accentuano e non sarete in grado di controllare la gelosia rischiando di alimentare troppo i soliti conflitti. Single: anche se probabilmente ne uscirete affascinati da un incontro, assicuratevi che anche l’altro sia sulla stessa lunghezza d’onda prima di lanciarvi in dichiarazioni infuocate. A lavoro riuscirete a trovare il sostegno necessario per presentare un’idea o un progetto ai vostri collaboratori, tuttavia i risultati tarderanno. La salute è nella norma ma non sarebbe male stare più attenti all’alimentazione.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Plutone è in sestile con Venere nel vostro segno e dovrebbe aiutarvi a superare i vostri dubbi. In coppia concederete più tempo al partner ed i sentimenti saranno più intensi. I single dal canto loro saranno affascinanti ed al centro delle attenzioni. A lavoro, ultimamente, avete dedicato tutte le energie per un progetto e sembra siate raggiungendo un buon risultato: il sestile Plutone-Venere gioca a vostro favore e sarete in grado di affermarvi. Per quanto riguarda la salute siete consapevoli delle vostre condizioni migliori e nulla vi preoccupa.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.