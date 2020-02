Oroscopo del giorno 14 Febbraio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in sestile con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente si annuncia un periodo di profonda trasformazione nelle coppie: cambiamento di abitudini, consapevolezza della vostre azioni, cambiamento di stile di vita o un nuovo partner per i single. Avete bisogno di pazienza e riflessione prima di agire e prendere decisioni per non lasciare che le emozioni dettino le vostre scelte. Professionalmente è favorita l’evoluzione: potrebbe trattarsi di riqualificazione, nuove mansioni, oppure, in casi estremi, cambiare decisamente settore. Per quanto riguarda la salute dovreste prendervi momenti di pace e serenità: calmate la mente se è tormentata e staccate la spina se necessario, così da chiarire bene i vostri punti di vista.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente la comunicazione è sottoposta ad un severo test che genera malintesi ed incomprensioni nelle coppie. Prima di incolpare il partner, ragionate attentamente sulle vostre aspettative. Una volta chiarite, sarete in grado di discutere serenamente e cercare delle soluzioni. Single: se doveste incontrare qualcuno che vi piace assicuratevi di essere obiettivi per evitare possibili delusioni. A lavoro il modo più sicuro per evitare di impantanarvi in situazioni spiacevoli è analizzare attentamente alcuni dettagli. Per quanto riguarda la salute, ricordatevi di andare incontro alle esigenze del vostro corpo e riposarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, avrete ottime occasioni per condividere col partner alcune confidenze: sarà molto ricettivo e molto presente. Single: cercate di essere obiettivi prima di rivelare tutti i vostri segreti. La fiducia è una qualità essenziale, ma oggi potrebbe ritorcersi contro di voi. Professionalmente, sarà importante l’aiuto reciproco: un collaboratore potrebbe farvi un grande favore e voi sarete all’altezza della situazione. Per quanto riguarda la salute è necessario dormire bene: il riposo è essenziale per riprendere le forze mancanti.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente siete decisi a compiere gli sforzi necessari per una buona armonia di coppia. Tuttavia non dovreste trascurare i vostri desideri. Single: la vostra personalità vi sarà di grande aiuto per conquistare il cuore del vostro prescelto. A lavoro, se si adotta un atteggiamento molto aggressivo, potreste generare alcune difficoltà nei confronti dei collaboratori. Provate piuttosto ad agire delicatamente e senza troppa verve, vi farà risparmiare inutili complicazioni. Dal punto di vista della salute, l’aspetto astrale genera un piccolo calo di tono: una sessione di meditazione potrebbe essere utile e consentire di ravvivare il morale.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno ed è una configurazione ideale per rafforzare i vostri rapporti, qualunque essi siano. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, è un buon momento per esprimere le vostre intenzioni ed i vostri sentimenti. Professionalmente si annuncia una buona giornata per coloro che lavorano: vi sentite bene nella vostra posizione e gestite con esperienza gli obiettivi quotidiani. Il periodo è favorevole anche per coloro che cercano un lavoro: siate più insistenti ed osate di più. Per quanto riguarda la salute, tutto va bene anche se potreste patire un po’ di stress: riprenderete rapidamente una buona condizione.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in sestile con il Sole nel vostro segno. In coppia cercate di mantenere la calma per evitare alcuni conflitti: sotto l’influenza della Luna potreste avere troppe distrazioni emotive. Single: evitate discorsi fastidiosi. Una passeggiata nella natura vi delizierà e vi schiarirà le idee per un possibile incontro. Professionalmente non siete in grado di vedere chiaro il vostro percorso. Se riusciste a prendervi la giornata libera o comunque rallentare, potreste riflettere e, sopratutto, evitare molte complicazioni. Dal punto di vista della salute avete avuto giorni migliori: potreste sentirvi claustrofobici. Per riprendervi la vitalità, potreste fare una lunga passeggiata.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Plutone è in congiunzione con il Sole nel vostro segno e favorisce tutti i settori della vita a cominciare dal piano sentimentale. In coppia finalmente siete pronti a prendere le giuste iniziative per andare avanti. Anche i single saranno più intraprendenti del solito, forse persino audaci. A lavoro, se una questione problematica o rischiosa richiede cautela e intuizione, avrete la possibilità di bloccare le insidie prima che esse nascano. Gli avversari dovranno solo ritirarsi perché sarete voi a dominare. Se le Stelle segnalano la possibilità di ferite minori come tagli superficiali o graffi, la guarigione dovrebbe essere rapida, e la rigenerazione cellulare ottimizzata.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno e porta sinergia nelle coppie. Siete sicuri dei vostri sentimenti ed il partner lo è altrettanto. Single: siete molto ricettivi e, saper utilizzare questa qualità in modo intelligente, potrebbe aprirvi la strada per nuove avventure emozionanti. Professionalmente state ascoltando gli altri: questo vi dà un riconoscimento molto gratificante, soprattutto se il vostro lavoro richiede empatia. L’aspetto astrale vi porta anche una forte intuizione che sarà utile per sciogliere o chiarire qualsiasi situazione complicata. Per quanto riguarda la salute, è tempo di dare una possibilità ai rimedi che potrebbero curare i vostri sintomi del momento.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Plutone è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia l’atmosfera è molto piacevole: siete connessi col partner ed insieme potreste superare qualsiasi sfida. Single: siete molto motivati ad incontrare una persona speciale e l’aspetto astrale è favorevole a qualsiasi tipo di incontro. A lavoro sarà una giornata interessante da molti punti di vista: nuovi progetti, nuove idee e strategie vi aiuteranno a scavalcare la vostra posizione attuale. Dal punto di vista della salute, nonostante l’influenza astrale molto positiva, alcuni di voi potrebbero sentirsi ancora un tantino tesi: dovreste passare un po’ di tempo in famiglia e cercare di rilassarvi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia potreste sentirvi insicuri: anche se il partner sembra un po’ lontano, non dovreste dubitare della sua lealtà. Single: potreste essere insoddisfatti per quanto riguarda il comportamento del vostro prescelto. Concedete un po’ di libertà per vedere come evolve la situazione. Professionalmente Plutone favorisce coloro che lavorano nei settori nei quali l’oratoria è importante: siete particolarmente eloquenti e convincenti. Per tutti gli altri la giornata fluirà normalmente: cogliete l’occasione per archiviare alcuni documenti. La salute vi darà qualche filo da torcere: avete difficoltà ad addormentarvi e soprattutto ad alzarvi la mattina. Rallentate un po’ i ritmi di lavoro.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, state guardando la vostra relazione in un modo diverso, più profondamente. Il partner apprezzerà di più questo atteggiamento. Single: avete deciso di aspettare e riflettere prima di concedervi a nuovi incontri. A lavoro, Saturno migliora la vostra versatilità e potreste aprire facilmente alcune porte. Potete permettervi di occuparvi di più cose contemporaneamente senza alcun rischio. Dal punto di vista della salute, dovreste fare attenzione alle carenze nutrizionali: anche se non sembra, potreste avere alcuni disagi in futuro. Non saltate i pasti e mangiate sano.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il partner apprezza molto la vostra fiducia e l’ammirazione nei suoi confronti. Potrebbe anche non sentirsi all’altezza delle vostre aspettative. Single: se mostrate troppo entusiasmo e coinvolgimento, potreste mettere a repentaglio le vostre possibilità allontanando alcune persone. Professionalmente state attraversando un periodo pesante: avete voglia di cambiamenti, ma dovreste pensarci bene prima di agire. Dal punto di vista della salute, vi sentite molto bene. Avete la giusta motivazione per iniziare a pensare più attentamente al vostro stile di vita: rispettare l’abbonamento in palestra se lo avete o, magari, praticare alcune attività per aumentare l’adrenalina.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.