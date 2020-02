Oroscopo del giorno 15 Febbraio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Plutone è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia il Sole vi aiuterà a rivelare al meglio i vostri sentimenti ed il partner vi risponderà nella stessa maniera piacevole. Single: troverete il coraggio di andare avanti e di dire quello che pensate. È una cosa molto positiva, perché a volte le persone che vi circondano hanno difficoltà ad identificarvi, sentimentalmente parlando. Professionalmente, avete le giuste motivazioni per sconfiggere qualsiasi difficoltà: siete carichi, efficaci e molto fiduciosi. Per quanto riguarda la salute, Plutone accelera la guarigione, tuttavia, non dovreste trascurare le cure se ne avete bisogno.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Plutone è in congiunzione con il Sole nel vostro segno ed accentuerà la vostra natura riservata: sarà necessario trovare un modo per aprirvi almeno col partner il quale potrebbe non comprendere la vostra improvvisa chiusura sentimentale. Single: non abbiate paura ad esprimere le vostre emozioni. Professionalmente, l’aspetto astrale vi spinge ad essere astuti per poter controllare la situazione lavorativa. State tranquilli: avete tutte le capacità per contrastare gli intoppi e troverete le giuste strategie per occuparvi delle vostre priorità. Dal punto di vista della salute, avete trascurato troppo le vostre necessità: dovreste decidervi una volta per tutte a risolvere questi problemi ricorrenti.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in sestile con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la complicità è naturale ed il partner vi condurrà su un percorso molto piacevole. Single: pensate ad un ex e rischiate di immergervi in una situazione troppo vincolata. Dovreste cercare di sconfiggere questi pensieri. A lavoro forse è il momento di fare qualche cambiamento: il sestile lunare vi darà un buon dinamismo che vi aiuterà a far tutto ciò che vi siete proposti. Per quanto riguarda la salute dovreste imparare a canalizzare al meglio le vostre energie per poterne usufruire anche nei giorni a venire.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno e, sentimentalmente, rende le relazioni più fluide. Ne sentirete i benefici e sarete meno esigenti col partner. Single: dovreste cercare di mostrare la vostra vera natura per attirare l’attenzione giusta. Professionalmente, per alcuni di voi, in questa giornata potrebbe arrivare la svolta che aspettate da un po’: un vostro progetto potrebbe trasformarsi in realtà. Per gli altri potrebbe arrivare una proposta relativamente allettante. Dal punto di vista della salute avete raggiunto il massimo della forma grazie al vostro impegno. Siete determinati a proseguire su questo cammino e non sarà invano.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia si annuncia una bella giornata: la comunicazione è costruttiva e dovreste essere gioiosi accanto al partner. Single: se avete deciso di onorare un appuntamento, i dialoghi saranno costruttivi e dovrebbero creare una bella complicità. Professionalmente, i viaggi d’affari saranno monete comuni per voi nei prossimi giorni. Non restate sorpresi se i vostri superiori cercheranno di mandarvi in formazione in un’altra zona, o se doveste fare delle commissioni in posti insoliti. Spostarvi, prendere aria fresca ed esplorare nuovi orizzonti porterà i benefici più importanti sopratutto dal punto di vista della salute.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, l’aspetto astrale permette una certa evoluzione per le coppie: le idee sono concrete ed avrete l’atteggiamento giusto per metterle in pratica. Single: un’aura di mistero potrebbe avvolgere uno dei vostri incontri. Si tratta di una persona che sembra inaccessibile: abbiate pazienza, presto riuscirete ad avvicinarla con successo. A lavoro alcuni discorsi e dei confronti vi consentiranno di vedere tutto molto chiaro. Troverete la motivazione ed i giusti incentivi per andare avanti. Per quanto riguarda la salute, vi sentite molto bene: non superate alcuni limiti e riuscirete a mantenere le vostre condizioni migliori.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in quadrato con la Luna nel vostro segno e non faciliterà la vostra giornata. Sentimentalmente, la tranquillità della coppia potrebbe essere influenzata dai vostri cambiamenti di umore. Cercate di calmarvi ed indirizzate la vostra rabbia ovunque, escluso il partner. Single: non siete particolarmente convinti della vostra situazione. A lavoro non dovreste fare affidamento sul vostro carisma per farvi rispettare. L’unica soluzione è concentrarvi su voi stessi per poter affermare il vostro punto di vista. Per quanto riguarda la salute, se ultimamente avete fatto degli eccessi, dovreste regolare il vostro stile di vita.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in sestile con la Luna nel vostro segno e darà un nuovo respiro alla vita sentimentale. Le coppie in difficoltà, sperimenteranno una rinascita dinamica della relazione. Se avete un bel rapporto, una certa originalità non mancherà a sorprendervi piacevolmente. In entrambi i casi, la comprensione reciproca è migliorata. Single: le vostre priorità sono gli approcci sensuali ed i rapporti effimeri. Se volete una certa stabilità, le Stelle vi aiuteranno a trovarla. Professionalmente, l’aspetto planetario offre le migliori condizioni per finalizzare o realizzare i vostri obiettivi. Dal punto di vista della salute avete bisogno di assecondare i vostri hobby e rilassarvi.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in quadrato con la Luna nel vostro segno e favorisce una leggera tendenza all’esagerazione emotiva. Dal punto di vista sentimentale, in coppia cercate di mantenere il vostro ottimismo ed il vostro fascino per alleviare le tensioni. Single: sarebbe meglio non avere troppe aspettative per evitare alcune delusioni. Professionalmente, il clima astrale dovrebbe far luce sul vostro carattere normalmente socievole: avete tutti gli attributi per inviare le giuste motivazioni ai vostri collaboratori. Per quanto riguarda la salute, fate attenzione alle cattive abitudini: se volete un fisico sano dovreste rinunciare allo zucchero.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Plutone è in congiunzione con il Sole nel vostro segno e, nonostante la vostra natura a volte riservata, sembra che stiate acquisendo più fiducia in voi stessi. Troverete le motivazioni per andare avanti e questo aiuterà a consolidare il vostro rapporto. Single: se avete un appuntamento dovreste lasciarvi conoscere e non cercare di nascondervi dietro la vostra modestia. Professionalmente, la vostra astuzia vi permetterà di affermarvi nonostante qualche nemico vorrebbe vedervi fallire: sarete più forti della concorrenza. La salute non dovrebbe crearvi grossi problemi, tuttavia, se vi sentite un po’ stanchi, dovreste trovare il tempo per riposare.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Venere è in quadrato con la Luna nel vostro segno e potrebbe farvi sentire troppo lontani nei confronti degli altri. In coppia, le onde emotive vi spingono ad allontanarvi: avete paura di soffrire e non esprimete i vostri sentimenti; tuttavia, non dovreste lasciare che il dubbio prenda il sopravvento nel vostro cuore. Single: anche voi mantenete una certa distanza con una persona che cerca di attirare la vostra attenzione. Professionalmente potreste trovare alcune soluzioni ai vostri problemi, ma non dovreste condividerle: alcuni dei collaboratori potrebbero non esserne troppo convinti. Dal punto di vista della salute le Stelle potrebbero disturbare il vostro benessere. Cercate di rallentare un po’ i vostri ritmi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e porta un’ondata di tenerezza e condivisione nel piano sentimentale. In coppia, le emozioni sono nitide ed i vostri sentimenti fanno felice il partner. Single: in serata potreste ricevere un invito che vi permetterà di incontrare persone entusiasmanti. Professionalmente state lavorando duro e tenacemente: le solite tensioni possono calmarsi perché state mirando al risultato migliore. Stabilire dei mezzi efficaci provoca reazioni controverse da parte dei concorrenti. La salute è molto buona, tuttavia, se dovreste sentire qualche fastidio, non preoccupatevi: un po’ di relax e tutto tornerà come prima.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.