Oroscopo del giorno 21 Febbraio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Il vostro partner, per chi vive in coppia, vi sarà vicino nei vostri sforzi e vi ispirerà nel superare gli ostacoli: cercate tuttavia di ricambiare. I single sono molto carismatici ed è probabile che la serata porti buone sorprese. Per chi lavora c’è una marcia in più: la vostra capacità di prevedere le problematiche prima che accadano saranno molto utili. La salute è buona, avete le giuste energie per portare a termine ciò che desiderate, ma senza esagerare negli eccessi.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in trigono con la Luna nel vostro segno, e per le coppie potrebbe essere un giorno speciale da condividere insieme, parlando di importanti progetti futuri. I single avranno buone possibilità di incontri interessanti: un amico potrebbe presentarvi una persona che susciterà il vostro interesse. Professionalmente potreste incontrare degli ostacoli durante la giornata, principalmente derivanti da divergenze con soci o colleghi di lavoro. Dal punto di vista della salute vi sentite un tantino stressati e questo influisce sulla vostra forma fisica: se liberi da impegni liberate la vostra mente con attività ricreative.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in trigono con la Luna nel vostro segno. Per le coppie si annuncia una giornata spensierata, addirittura qualcuno di voi inizia già a parlare di vacanze con il partner. I single che cercano l’anima gemella potrebbero restare piacevolmente sorpresi dall’atteggiamento di una persona conosciuta di recente. A lavoro sarà una giornata ordinaria, anche se non avete molta voglia di intraprendere strade difficili oggi: prendetevi una pausa, non è la fine del mondo. La salute è buona, vi sentite in forma fisicamente e mentalmente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(22 giugno – 22 luglio)

Giove è in trigono con la Luna nel vostro segno. In coppia, il partner sarà particolarmente attento alle vostre esigenze oggi: la giornata è positiva per riscoprire insieme quei piccoli piacere della vita. I single non resteranno delusi oggi, sia che incontriate qualcuno che vi piace o che usciate solo con degli amici, avrete buone sensazioni sul futuro. Professionalmente, sentirete la necessità di far valere le vostre capacità: lasciandovi guidare dalla creatività riuscirete a conquistare le vostre vette. La salute è buona ma, per preservarla, evitate gli eccessi e sforzatevi di avere sane abitudini.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in trigono con la Luna nel vostro segno. Siete particolarmente nervosi oggi, quindi, che siate in coppia oppure single, sentimentalmente cercate di evitare il più possibile i contatti con il partner o persone che vi piacciono perché potreste avviare discorsi dannosi. Non migliorano purtroppo le cose in ambito lavorativo: siete troppo superficiali nei rapporti con gli altri. Per quanto riguarda la salute, non è certo l’energia che vi manca ma la maniera in cui la utilizzate: dovete assolutamente ritrovare voi stessi e trovare una soluzione al vostro stato nervoso.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il partner è un po’ enigmatico: non cercate di capire tutto e lasciatevi trasportare perché questo cambiamento ravviverà il vostro rapporto. Single: non decidete in fretta perché potreste fraintendere le intenzioni del vostro prescelto. Professionalmente siete diplomatici, attenti e scegliete con raffinatezza le parole. Per quanto riguarda la salute, siete al top: godetevi la giornata ed osate a fare tutto quello che avete rimandato. Potreste superare tutti i vostri limiti senza nessun problema.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Nettuno è in quadrato con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, i single non dovrebbero aspettarsi troppo da un possibile incontro: non è necessariamente quello giusto. In coppia, sarà una giornata caotica: potreste rendervi conto che le vostre aspirazioni sono incompatibili, tuttavia, se ne parlerete, potreste superare queste avversità. A lavoro non sarete né motivati tanto meno efficienti: fate attenzione a non rimanere bloccati in questa situazione a lungo. Per quanto riguarda la salute, ultimamente avete sfruttato al massimo le vostre risorse e potreste sentirvi stanchi: cercate di dormire un po’ di più per recuperare le vostre energie.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia, specialmente la sera, vi invaderà un impulso di sentimentalismo: siete in modalità seduzione ed il partner apprezzerà le vostre dimostrazioni di affetto. Single: siete radiosi e sarebbe molto saggio provare ad esprimere i vostri sentimenti. Professionalmente siete in pieno possesso delle risorse: è il momento giusto per mostrare le vostre abilità. Coloro che cercano un lavoro sono molto ispirati e potrebbero trovare il giusto impegno. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi sarà in ottima forma: cercate di divertirvi di più e sfruttate questa energia per godervi la vita.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in trigono con la Luna nel vostro segno. Le relazioni di coppia sono basate sulla fiducia: le Stelle vi conferiscono una certa leggerezza per concedere al partner di prendere alcune decisioni o di scegliere per entrambi. Single: siete molto socievoli e disposti a tollerare di più il comportamento di una persona appena conosciuta. Professionalmente Marte vi aiuterà ad attraversare le barriere con facilità: disponete di grandi capacità comunicative condividendo le vostre opinioni. Per quanto riguarda la salute, La Luna vi porta una buona capacità di recupero, tuttavia non dovreste eccedere in attività che richiedono troppa energia.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia siete più sentimentali del solito ed il vostro atteggiamento attrae il partner ispirando maggior fiducia. Sarà una giornata interessante per i single che potrebbero avere l’imbarazzo della scelta. Professionalmente potreste ottenere dei grandi risultati. Si prevede una nuova svolta: fate attenzione tuttavia a non bruciare le tappe. È importante strutturare i progressi, passo dopo passo. Per quanto riguarda la salute per fortuna vi sveglierete pieni di vitalità. Fate attenzione a non tirare troppo la corda. Sarebbe bene pianificare una pausa nei prossimi giorni.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in quinconce con Saturno nel vostro segno. In coppia vi fate troppe domande le quali avranno ripercussioni sul vostro rapporto: il partner vorrebbe più tenerezza e meno parole. Seguite il suo consiglio e troverete una bella complicità. Single: preferite passare la serata a casa piuttosto che accettare un invito all’ultimo momento. Professionalmente, saprete gestire al meglio qualsiasi tipo di situazione. I collaboratori apprezzeranno la vostra serietà ed il vostro coinvolgimento. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi portano sia una boccata d’aria fresca che un po’ di tensione ma, nel complesso, non dovreste avvertire grandi disturbi.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Nettuno è in quadrato con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, potreste cedere alle tentazioni: pensateci bene prima di mettere in pericolo il vostro rapporto. Single: siete troppo malinconici ed indecisi per uscire: lasciatevi alle spalle questi sentimenti. Professionalmente l’aspetto astrale può cambiare la vostra percezione delle cose ed accentuare le emozioni mettendo a rischio la vostra obiettività. Per quanto riguarda la salute, siete abbastanza in forma, tuttavia, sotto l’influenza delle dissonanze venusiane, potreste soffrire di vertigini se vi sforzerete troppo intensamente.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.