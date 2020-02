Oroscopo del giorno 22 Febbraio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in congiunzione con Plutone nel vostro segno. In coppia dovreste accettare alcuni compromessi e fare dei sacrifici per mantenere il vostro rapporto. Single: non è un giorno favorevole agli incontri. Se avete già un appuntamento , dovreste rimandarlo. Professionalmente vi state impegnando nel vostro lavoro e vi concentrate di più sulla vostra situazione finanziaria. Seguite le vostre idee: potrebbero portarvi ad una svolta importante. Per quanto riguarda la salute, dovreste pensare di più al vostro benessere: cercate di concedervi relax e ignorate i problemi quotidiani.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le relazioni si dirigono verso uno sviluppo più profondo: gli amori si risvegliano ed i sentimenti sono molto forti. Single: se siete all’inizio di un rapporto, presto conoscerete l’amore vero. Professionalmente siete molto motivati e prenderete decisioni importanti: metterete in pratica alcune delle vostre idee e riuscirete ad avere degli ottimi riscontri. Dal punto di vista della salute, non dovreste compiere sforzi fisici troppo esagerati. Un ritmo di vita moderato e qualche pausa rilassante vi aiuteranno a rimettervi in sesto velocemente.

Amore 5/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Saturno è in risonanza armonica col vostro segno. In coppia tutto va bene: siete sulla stessa lunghezza d’onda del partner e godete di sentimenti calorosi e sensuali. Se avete un desiderio in particolare dovreste parlarne con la vostra metà. Single: siete molto più comunicativi del solito ed i vostri incontri saranno piacevoli. Professionalmente, siete al top: vivaci ed incisivi, riuscite a raggiungere tutte le vostre mete. Per quanto riguarda la salute, vi sentite molto bene. Dovreste passare più tempo a divertirvi: la vostra mente ve ne sarà grata.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, coloro in coppia saranno molto romantici: il partner non è abituato a vedervi così e sarà molto contento di questo cambiamento. Single: potreste essere più malleabili e le persone che incontrerete lo apprezzeranno. Professionalmente dovreste avere una giornata molto piacevole. Per quanto riguarda la salute, avete raggiunto un ottimo equilibrio tra la mente ed il corpo e questo grazie agli sforzi compiuti ultimamente. Continuate così.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Mercurio è in congiunzione con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, avrete l’opportunità di condividere tante cose con il partner, compreso parlare apertamente dei vostri sentimenti: vi sentirete più protetti e fiduciosi. Single: di solito avete difficoltà ad esprimere ciò che provate. Mercurio vi darà una mano oggi: cogliete l’occasione. Professionalmente siete diventati esperti nel riconoscere le opportunità: qualunque siano i vostri obiettivi farete del tutto per raggiungerli. Per quanto riguarda la salute, vi sentite abbastanza bene. Per migliorare le vostre condizioni fisiche cercate di praticare qualche attività fisica.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, farete molti complimenti al partner e sarà felice di restituirvi il favore. Il clima sarà benevolo tra di voi e l’incoraggiamento reciproco. Single: se recentemente avete incontrato una persona, avrete occhi solo per lei. Professionalmente, l’aspetto dei pianeti vi offre la massima concentrazione e ottima memoria per facilitare l’apprendimento. Il momento è favorevole anche per una riconversione professionale. Per quanto riguarda la salute, siete in ottime condizioni e non avrete nessun tipo di problema.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno e vi aiuterà a prendere coscienza dell’importanza della comunicazione nella vostra relazione. Suggerendo le cose al partner potreste ottenere molto di più che cercare di imporre le vostre idee. Single: se volete passare davvero del tempo con una persona che già conoscete, questa è l’occasione giusta. Professionalmente, alcuni di voi potrebbero ricevere delle notizie importanti. Gli altri potrebbero incontrare qualche problemino nel gestire alcune situazioni con i collaboratori. Per quanto riguarda la salute, vi sentite molto bene.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in congiunzione con Plutone nel vostro segno. In coppia, l’influenza planetaria aumenterà il vostro desiderio di sentirvi amati: il partner vi regalerà tante emozioni ed insieme passerete una serata speciale. Single: se volete più stabilità dovreste scegliere bene le vostre parole. Professionalmente, se pensate ad una strategia commerciale o finanziaria, la congiunzione astrale è favorevole a metterla in atto. Dal punto di vista della salute, Plutone potrebbe mettere alla prova i vostri nervi: per evitare alcune emicranie, dovreste mantenere la mente positiva e cercare di fare alcune attività ricreative.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Mercurio è in congiunzione con Plutone nel vostro segno. In coppia condividerete dei momenti interessanti accanto al partner: parlerete dei progetti per il futuro e prenderete delle decisioni definitive che soddisfaranno le vostre aspettative. Single: probabilmente dovreste adattarvi allo stile di vita della persona con cui desiderate iniziare una relazione. Professionalmente dovreste ricevere buone notizie: la possibilità di firmare un contratto interessante, bonus, rivalutazione della posizione o magari l’opportunità di far crescere la propria azienda. Per quanto riguarda la salute cercate di rilasciare le tensioni e tutte le preoccupazioni quotidiane per evitare alcuni disagi.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Mercurio è in congiunzione con Plutone nel vostro segno. In coppia, siete intransigenti su alcune cose quando il vostro comfort personale viene messo in discussione. Cercate di essere discreti e di rispettare la dignità del partner. Single: se avete un appuntamento, dovreste mantenere un po’ di saggezza ed essere più obiettivi. Professionalmente, dovreste avere una giornata molto soddisfacente: avrete delle buone iniziative e troverete le giuste strategie per far avanzare i vostri progetti. Per quanto riguarda la salute, si prevedono tensioni nervose a causa di un problema trascurato. Cercate di rilassarvi un po’ di più.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in congiunzione con Plutone nel vostro segno. In coppia, condividete dei sentimenti profondi con il partner e l’atmosfera generale sarà molto piacevole. Single: state pensando molto ad una persona del vostro entourage. Fatevi coraggio ed esprimete i vostri sentimenti. Professionalmente è un’ottima giornata per interviste, contratti, negoziazioni e per lo sviluppo di progetti lungimiranti. L’aspetto astrale è favorevole anche per coloro che desiderano una posizione con maggiori responsabilità. Per quanto riguarda la salute, dovreste trovare un modo per alleviare la tensione accumulata negli ultimi giorni.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia è un buon momento per comunicare: dovreste esprimere i vostri desideri senza paura perché il partner è più disponibile del solito e cercherà di accontentarvi. Tuttavia, dovreste essere realisti nelle vostre richieste. Single: dovreste mostrare di più la vostra vera natura. Potreste avere degli ottimi risultati. A lavoro, il vostro senso della diplomazia sarà ben apprezzato e molto utile nelle relazioni professionali. La giornata è ideale anche per espandere la vostra rete social. Per quanto riguarda la salute, dovreste migliorare il vostro stile di vita: iniziate con qualche esercizio fisico e presto ne sentirete i benefici.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.