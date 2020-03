Coronavirus, 13 nuovi casi a Latina e provincia

LATINA – 13 nuovi casi in provincia di Latina conforme che ne segna 4 oggi nessuno positivo a Latina, notturna a Fondi con 3 nuovi casi. lo dice è il consueto bollettino della ASL di Latina. 250 il numero complessivo.

I casi sono distribuiti nei comuni di Formia (4), Fondi (3), Cisterna (2), Aprilia( 1),Cori (1),Sabaudia (1),Monte San Biagio (1).

Non si sono registrati nuovi decessi.

Sulla base dei numeri appena evidenziati, i pazienti positivi attualmente in carico sono 224.

I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (12), la Terapia Intensiva del Goretti

(6), l’unità di Malattie Infettive del Goretti (18) o altre unità operative del Goretti, del Dono

Svizzero di Formia e di Gaeta (68). Cinque pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione.

I pazienti negativizzati sono attualmente 16, dei quali 7 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 9 in osservazione a domicilio.

Complessivamente, sono 1.863 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 2.318

persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Il servizio è attivo il Lunedi, Mercoledì e Venerdi dalle ore

