Scuole e coronavirus, prime direttive a Latina per la didattica a distanza

LATINA – La scuola in tempi di coronavirus cerca di riorganizzarsi anche a Latina. Il gap tecnologico di cui il settore soffre, unito ai collegamenti che non sono ancora per tutti, quelli stabili e veloci che sarebbero necessari, complica non poco, ma ci si prova.

Per esempio, c’è un docente di italiano della scuola media Alessandro Volta di Latina, il professor Massimo Alvisi, che avvantaggiato dall’insegnare nella sezione digitale, ha convocato una videoconferenza per lunedì mattina ed è in attesa delle adesioni degli studenti di terza.

Marina Aramini, dirigente scolastica del 12° circolo, invece ha riunito oggi i fiduciari di ciascun plesso e il gestore del sito della scuola per formulare le direttive da dare agli insegnanti di tutti i gradi (dall’infanzia alla secondaria di primo grado) del suo istituto per la cosiddetta didattica a distanza. Qualche dirigente ha invece convocato il consiglio d’istituto (così era previsto nella prima formulazione del Dpcm del 4 marzo) suscitando le ire di un sindacato della scuola che si appella al divieto di assembramenti.

Al Centro di Istruzione per Adulti, una docente di italiano carica la sua prima lezione su You Tube, confidando nella diligenza dei suoi allievi che parlano le lingue più disparate. C’è chi si affida alle indicazioni ministeriali raccomandando ai prof “di mantenere vivo il contatto con le proprie classi per dare l’opportunità agli studenti di mantenersi in esercizio anche a distanza” e usando per questo il registro elettronico con consegne anche ad personam.

Negli istituti superiori ci sono insegnanti che caricano già da tempo i contenuti multimediali sul registro elettronico, mettendo a disposizione dei ragazzi le lezioni anche a casa e continueranno a farlo in questi giorni. Mentre il prof del Manzoni Bruno Di Marco, autore della pagina Fb Profs, sintetizza il momento con l’eloquente vignetta che pubblichiamo qui.

Senza alcuna pretesa di essere esaustivi, abbiamo fatto una prima panoramica di qual è la situazione nelle nostre scuole che si trovano da un giorno all’altro a dover gestire un modo diverso di insegnare e di relazionarsi con gli alunni. Una cosa è certa: “I compiti assegnati saranno valutati al ritorno in classe esattamente come sarebbe avvenuto se gli alunni fossero stati a scuola”, assicura Marina Aramini. le lezioni a casa, insomma, non sono un optional.

ASCOLTA la dirigente Aramini

“Le lezioni nelle scuole sono sospese, ma noi possiamo studiare anche a distanza. Lo so, non è come andare a scuola, ma è utile in questi giorni mantenere l’allenamento alla lingua italiana”, dice agli allievi Maria Corsetti docente di Italiano al Cpia di Via Varsavia, che – come accennato prima – ha caricato su you tube la sua prima lezione a distanza. Eccola.