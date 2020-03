Coronavirus, a Latina Eppy mette a disposizione tre auto per volontari e sanitari

LATINA – Sono giorni particolari questi di emergenza Covid-19, in cui ciascuno vuole fare la sua parte e dare una mano alla causa comune. E’ così che la società che gestisce il car sharing elettrico a Latina, ha deciso di mettere a disposizione delle realtà di volontariato e degli operatori sanitari locali alcune macchine della flotta con le quali effettuare consegne o spostarsi sul territorio. Sarà ora l’assessorato alle Attività produttive del Comune di Latina guidato da Simona Lepori a decidere chi potrà beneficiarne.

“Siamo pronti. Due Renault Zoe e un furgone Kangoo sono a disposizione già da oggi di chi sta operando in prima linea. Abbiamo messo a punto una procedura semplificata che non richiede l’iscrizione al servizio, snellisce le incombenze burocratiche e l’attivazione avviene completamente da remoto. L’associazione o l’operatore sanitario che ci sarà segnalato dal Comune ci telefonerà e noi indicheremo la posizione del mezzo rendendolo fruibile. Lo stesso avverrà per la ricarica in modo da proteggere i nostri collaboratori che non devono intervenire nel processo, sarà da remoto senza l’intervento sul campo di nessuno”, spiega Mario Guadagnini direttore di Alea Mobilità urbana, che gestisce il servizo Eppy New Drive.

ASCOLTA