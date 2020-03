Coronavirus, a Latina restano aperti i due dormitori

LATINA- Il coronavirus non ferma l’attività dei dormitori comunali di Latina che restano aperti anche grazie alla collaborazione di tanti volontari.

“I nostri dormitori sono entrambi funzionanti e sono state potenziate le misure di sicurezza che del resto in quegli ambienti è sempre monitorata”, spiega l’assessorato ai servizi sociali del comune di Latina Patrizia Ceccarelli. “Sono stati distanziati ulteriormente i letti, effettuata da parte dell’ente gestore la rivalutazione del rischio, dotati gli operatori dei DPI organizzata l’affluenza. In quello invernale è stato attivato un triage all’ingresso con un presidio affidato a Croce Rossa. Tutti coloro che hanno una temperatura superiore ai 37,3 gradi verranno dirottati verso un altro centri di accoglienza appositamente predisposto dal COC che ne ha affidato la gestione e a Croce Rossa.

Le mense sociali comunale (a pranzo) e Caritas (a cena) continuano a funzionare ma con distribuzione di pasti da asporto e qui è stato organizzato un servizio d’ordine per gestire l’accesso a cura della rete di volontariato che vede come capofila Croce Rossa e Caritas”.

VOLONTARI CERCASI- Le Assessore Patrizia Ciccarelli e Cristina Leggio hanno inviato una nota al Forum dei Giovani, al Centro Servizi Volontariato e alle associazioni iscritte agli albi comunali per rappresentare la necessità di reclutamento di volontari da affiancare alla rete istituzionale dei servizi sociali. In particolare i settori di intervento per i quali si richiede integrare il supporto ai volontari già attivi sono:

il servizio presso la mensa della Caritas;

la consegna di pacchi a domicilio per persone anziane, immunodepressi o nuclei familiari con bambini;

solo per gli studenti di medicina, l’affiancamento alle attività di accoglienza della Croce Rossa presso il dormitorio dell’emergenza freddo senza dimora.

Per dare la propria disponibilità è possibile contattare: Croce Rossa al numero verde 800065510 o all’indirizzo email latina@cri.it; Caritas al numero 3394560629.

Il PIS pronto intervento sociale del Comune di Latina è raggiungibile h 24 al numero verde 80021299.