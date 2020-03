Norma, i carabinieri fanno la spesa a un cittadino

NORMA – ha chiamato i Carabinieri perché non poteva andare a fare la spesa da solo avendo appena subito un intervento di protesi al ginocchio, Un cittadino di norma è stato “salvato” dai carabinieri che hanno raccolto il suo appello. L’uomo ha dettato la lista della spesa e i militari hanno provveduto a acquistare il necessario e a consegnarlo a domicilio. Accade anche questo in tempi di coronavirus. il cittadino di norma ha poi sentito il bisogno di scrivere una lettera per ringraziare sentitamente Carabinieri eccola.