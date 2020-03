Coronavirus, Calcutta e Tommaso Paradiso scrivono una canzone in diretta

LATINA – Calcutta e Tommaso Paradiso intrattengono i fan costretti a casa per l’emergenza coronavirus, con una canzone scritta in diretta. Doppio schermo per il cantautore di Latina e per l’ex dei The Giornalisti di recente spesso insieme. Tra presente e futuro, risate e chitarra, botta e risposta, il pezzo nasce sul momento accompagnato da commenti, faccine e cuori dei tantissimi appassionati che li seguono. Quella riprodotta qui è la seconda puntata.