Coronavirus, i casi in provincia di Latina salgono a 22. “No manifestazioni pubbliche e private”

LATINA – Sono saliti a 22 i casi di contagiati da Covid-19 in provincia di Latina. Lo ufficializza in una nota il Centro di coordinamento dei Soccorsi istituito presso la prefettura di Latina dopo la prima riunione di oggi. Tra i 22 c’è anche la donna di Lenola deceduta. La Asl – è scritto nella nota – chiede il rispetto scrupoloso nelle regole dettate dal Governo per il contenimento dell’infezione e dunque di evitare qualunque evento o manifestazione pubblica e privata deve svolgersi nel rispetto delle distanze di sicurezza tra i partecipanti.