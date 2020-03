Un audio di Gr Latina usato ad arte per diffondere la falsa notizia che il direttore della Asl è positivo al Covid-195

LATINA – Abbiamo parlato nelle scorse ore di fake news circolate sul coronavirus e delle indagini aperte per trovare i responsabili. Bene, oggi ne è stato bersaglio il manager della Asl di Latina Giorgio Casati e anche noi.

Estrapolando infatti una parte dell’audio di un’intervista andata in onda nel nostro Gr Latina, e “spammandola” con il solito sistema su whatsapp, si è diffusa la falsa notizia della positività del manager al Covid-19. Nell’audio Casati spiegava che non bisogna nascondersi se si pensa di avere il virus, perché a tutti può capitare di essere contagiati e faceva un esempio, parlando in prima persona: “Se ho preso un’influenza perché sono andato al bar e ho preso un caffè vicino a un trasportatore che proviene da Piacenza, non ci posso fare nulla, è capitato , l’importante è che io me ne stia a casa evitando di contagiare altre persone”.

Quando l’audio ha cominciato a girare, al direttore generale sono arrivate decine di telefonate di persone preoccupate, poi qualcuno ha deciso di inviargli anche l’audio e tutto è stato più chiaro.

Come si cercava di spiegare, non ci sarebbe nulla di male, ma è una fake news, una bufala (e ci perdonino le bufale che sono animali bellisimi). Riguardando l’autorità che sta gestendo insieme con le più alte in grado sul territorio, questa emergenza, è una notizia che può generare inutili allarmi e problemi. Non è un semplice scherzo.