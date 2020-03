Coronavirus, la Asl di Latina ufficializza il nuovo bilancio: i decessi salgono a tre. 40 contagiati

(nella foto Latina praticamente deserta)

LATINA – “Restate a casa, lo dico soprattutto ai nostri ragazzi, leggete un libro, ascoltate musica e chattate con i vostri amici, ma state a distanza dai vostri amici”. Il Prefetto di Latina Maria Rosa Trio conclude con un appello la conferenza stampa tenuta al termine della riunione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica che si è collegato in videoconferenza dalla Sala Cambellotti della Prefettura con i sindaci della provincia. Un’occasione per fare il punto sulle nuove e più restrittive norme emanate dal Governo e la cui applicazione è affidata ai sindaci e fornire i chiarimenti dovuti soprattutto per chi si sposta fuori dai comuni di residenza. Alle forze dell’ordine toccherà il controllo sul rispetto da parte dei cittadini delle regole dettate per il contenimento dei contagi da Covid-19 e il rischio di violarle è una denuncia penale. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno svolto già i primi controlli, come al mercato annonario a Latina questa mattina, o nei supermercati e farmacie.

IL NUOVO BILANCIO – Dopo una mattinata in cui si sono rincorse voci di un aggravamento del bilancio dei decessi e dei contagiati da coronavirus, arriva la notizia ufficiale che “nella giornata di ieri, purtroppo, si è registrato il terzo decesso di un paziente di 83 anni proveniente da altra struttura di ricovero fuori provincia”. Si tratta di un uomo di 83 anni di Sperlonga morto all’Ospedale Goretti di Latina ma arrivato da RSA di Cassino dove era ricoverato per patologie pregresse. Nessuna conferma invece sulla morte per Covid-19 di una donna al Dono Svizzero di Formia.

Sale anche il numero dei contagiati da 38 a 40, due nuovi casi positivi, entrambi sul comune di Latina, di cui uno è in sorveglianza attiva al domicilio e l’altro è ricoverato presso il reparto di Malattie infettive.

I pazienti attualmente in carico sono 34: 11 pazienti positivi sono gestiti in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (9), la Terapia Intensive del Goretti (2) e presso l’unità di Malattie Infettive del Goretti o la Medicina d’Urgenza del Dono Svizzero di Formia (12). Complessivamente, ad oggi, sono 865 le persone in isolamento domiciliare in aggiunta agli 11 pazienti positivi precedentemente evidenziati. 23 sono i ricoverati, 3 i negativizzati. Tra le persone che ad oggi devono rispettare la quarantena, ci sono anche 600 persone, molti dei quali studenti, che si sono autodichiarati come rientrati dalle zone rosse da meno di due settimane.

TAMPONI – In ospedale intanto sono stati eseguiti i primi tamponi in autonomia: “Da oggi – spiega in una nota il Dg della Asl Giorgio Casati – è pienamente operativo il Laboratorio di Analisi del Goretti in merito all’effettuazione dei test per stabilire la positività dei tamponi. Questo consente di rendere più immediate le risposte riguardanti i cosiddetti casi sospetti. I primi 4 campioni analizzati hanno dato esito negativo e hanno consentito di verificare la qualità tecnica delle prestazioni effettuate”.

Antonio Sabatucci responsabile del Dipartimento di prevenzione della Asl di Latina ha invitato tutti i cittadini ad adottare le misure previste e anche stili di vita più sani che aiutano a rafforzare le difese immunitarie: “Non prendere antibiotici se non prescritti dal medico per casi accertati di necessità, svolgere attività fisica e mangiare frutta e verdura, ridurre il consumo di alcol e fumo che sono fattori di rischio”.