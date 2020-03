Coronavirus, due nuovi positivi, progressione lenta: siamo a 49

LATINA – Rispetto alla giornata di ieri, si registrano due nuovi casi positivi di coronavirus in provincia di Latina. Lo dice il bollettino di oggi della Asl di Latina. “Il primo di Aprilia è collocato in isolamento domiciliare e il secondo è residente a Formia ed è ricoverato al Dono Svizzero in buone condizioni”. Una progressione che appare rallentata dalle misure di contenimento in atto.

Salgono dunque a 49 i casi sul territorio, dei quali 26 sono ricoverati, 7 ormai guariti dei quali 5 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e due in osservazione a domicilio. Restano fortunatamente a quattro i decessi. 12 pazienti positivi sono gestiti in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (6), la Terapia Intensive del Goretti (3) e presso l’unità di Malattie Infettive del Goretti (12) o altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia (5).

Salgono invece a 1.425 le persone in isolamento domiciliare

La Asl torna a raccomandare di recarsi in Pronto Soccorso solo se necessario e di far riferimento al numero verde 800 118 800, al 1500, al fine di gestire al meglio l’emergenza mantenendo gli standard di cura della sanità regionale.