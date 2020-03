Coronavirus, la Regione Lazio impone la quarantena a chi è tornato dalle zone rosse

LATINA – E’ praticamente impossibile da raggiungere l’800118800, numero di emergenza della Regione Lazio per il Covid-19. E’ il numero al quale bisogna rivolgersi se si hanno sintomi ma anche per segnalare la propria presenza sul territorio regionale se si rientra dalle zone rosse, evidentemente preso d’assalto in queste ore.

“Il numero verde 800118800, attivato dalla Regione Lazio per l’emergenza COVID-19, ha registrato nelle ultime ore un traffico altissimo causando ritardi nelle risposte – si legge in una nota – Per questo nel pomeriggio la Regione Lazio attiverà un format online dove si potrà comunicare per chi arriva nel Lazio la propria permanenza nei 14 giorni precedenti in zone a rischio, come previsto da ordinanza. Nel frattempo si invitano i cittadini a contattare il numero verde solo in presenza di sintomi febbrili”.

SEGNALARE LA PROPRIA PRESENZA – La Regione Lazio ha infatti prescritto “che tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del decreto pubblicato ieri dal Governo hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo: di comunicare tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800, servizio che si coordina con il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, inraccordo con il medico di medicina generale (“MMG”) ovvero col pediatra di libera scelta (“PLS”)secondo le disposizioni di cui all’ordinanza 2/2020.

NON USCIRE DA CASA – Devono inoltre osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione.

Una prescrizione che riguarda tantissimi studenti pontini fuori per studia nelle università lombarde, venete, emiliane e delle Marche.