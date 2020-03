Coronavirus, nuove fake news con audio: “Malati due dipendenti di Progetto Ambiente”

APRILIA – Le fake news non si arrestano e sta circolando da questa mattina via whatsapp un audio anonimo che riferisce di due dipendenti della Progetto Ambiente che sarebbero positivi al Coronavirus. L’Amministrazione comunale di Aprilia e la direzione della società smentiscono categoricamente la notizia: “Nessuno è stato contattato dalle autorità sanitarie sull’argomento, né si registrano casi di dipendenti con patologie simili a quelle che caratterizzano il Covid-19”.

“Facciamo presente – commenta il Sindaco di Aprilia Antonio Terra – che condividere quell’audio è un atto irresponsabile che mette sotto stress non solo la collettività, ma anche le strutture amministrative e sanitarie che si trovano oggi ad operare in una fase non semplice. Mi appello al senso di responsabilità degli apriliani affinché la diffusione di quell’audio venga bloccata nel più breve tempo possibile. E anzi invito tutti ad utilizzare i canali di comunicazione istituzionale del Comune e delle autorità regionali e nazionali quale strumento di informazione verificata e certa: diffondere informazioni false aiuta il virus e penalizza quanti stanno lavorando in questi giorni e in queste ore per il suo contenimento”.

“La nostra intenzione – conclude il primo cittadino – è chiaramente quella di recarci presso le autorità competenti per sporgere denuncia per procurato allarme nei confronti dell’autore dell’audio”.