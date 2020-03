Coronavirus, solo 2 i positivi registrati dalla Asl Latina lunedì, altri 10 nelle ore successive

LATINA – La Asl di Latina conteggia nel bollettino odierno (riferito quindi alla giornata di ieri) solo due nuovi casi di contagio, il dato più basso di sempre ed entrambi i pazienti risultati positivi sono seguiti presso il loro domicilio, nei comuni di Formia e Fondi. E’ presto però per gioire dal momento che dai tamponi eseguiti nelle ore successive sono emersi ulteriori 10 casi che confluiranno per ragioni statistiche nel bilancio che sarà reso noto domani. Il dato emerge perché i dati non combaciano con quelli diffusi dalla Regione Lazio che ha conteggiato tutti e 12 i casi nel bollettino odierno.

Fatta la dovuta premessa, il 118 ha prelevato due pazienti provenienti da fuori provincia (non inseriti nella statistica dei positivi relativi a pazienti che interessano il nostro territorio) che sono stati ricoverati in strutture pontine.

Il totale dei contagiati pontini è di 293 (considerato il dato della Regione). I pazienti negativizzati sono attualmente 21 due più di ieri; complessivamente sono 2.029 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 2.922 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

“Anche ieri il sistema di Telemedicina, reso operativo da sabato scorso, ha consentito di avviare a ricovero un paziente positivo gestito a domicilio che si stava aggravando confermando l’efficacia della scelta operata”, dicono dalla Direzione Generale della Asl di Latina.