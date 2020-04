La curva si impenna di nuovo, 15 nuovi casi di Coronavirus, 11 in una Rsa di Aprilia

LATINA – Si affaccia anche in provincia di Latina il “caso” Rsa registrato la scorsa settimana nelle province di Frosinone e di Rieti. Dopo i due positivi scoperti al Villaggio della Mercede di San Felice Circeo dove tutti sono in quarantena, undici nuovi casi si registrano in una Rsa di Aprilia, una concentrazione che riporta in alto il grafico fino ad oggi calante dei contagiati pontini. Dai due di ieri si passa ai 15 di oggi (10 già segnalati ieri dalla Regione Lazio) ma di questi 14 sono trattati a domicilio. I casi sono distribuiti nei comuni di: Aprilia (2), Minturno (1), Fondi (1) e 11 casi presso una struttura socio assistenziale di Aprilia.

Salgono a 298 i covid totali registrati, con i ricoveri che negli ospedali pontini diminuiscono mentre salgono di dieci unità rispetto a ieri i tamponi negativi che indicano 29 pazienti guariti dal virus, ma in alcuni casi ancora ricoverati. Complessivamente, sono 1.994 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 3.091 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Nonostante un quadro piuttosto rassicurante prosegue il programma di riorganizzazione del Goretti ormai dedicato al Covid e oggi sono stati resi operativi 8 nuovi posti di Terapia Intensiva Covid -19.