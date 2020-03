LATINA – Troppa gente a passeggio sulle sponde del Lago di Fogliano ed è arrivata la chiusura del sito alle porte di Latina. Il sovraffollamento di questi giorni, di persone in cerca di una boccata all’aria aperta, in presenza del divieto di assembramenti ne ha consigliato la chiusura disposta – fino al 3 aprile – dal Reparto Carabinieri per la Biodiversità.