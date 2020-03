Lavori pubblici e decoro, Ranieri si sfoga: “Ecco che cosa è stato fatto con il duro lavoro quotidiano”

LATINA – “Dall’inizio del mio mandato non mi sono mai affidato a promesse roboanti, a grandi sogni. Come dissi allora, non ho la bacchetta magica. Credo nel duro lavoro quotidiano e sono contento che adesso stiano arrivando i primi frutti, per me e per tutti i dipendenti comunali che si impegnano per la collettività senza sosta, con grande professionalità. Nei prossimi mesi, questa città è destinata a cambiare volto“.

Si sfoga, Emilio Ranieri, l’assessore ai lavori pubblici, al Patrimonio e al decoro dopo le accuse arrivate per lo stop ai lavori per la biblioteca Aldo Manuzio. Elenca quello che è stato fatto e quello che si sta facendo anche per recuperare anni di mancate manutenzioni ordinarie e straordinarie. “Non abbiamo l’abitudine di prendere in giro nessuno. Né i giovani utenti della biblioteca né altri cittadini di Latina – dice Ranieri – Stiamo piuttosto lavorando per portare a termine i lavori che abbiamo messo in campo: dalla riparazione e messa in sicurezza delle strade extraurbane al rifacimento delle strade in città, all’efficientamento della pubblica illuminazione con il terzo lotto di sostituzione di altri 8.000 punti luce, dalla riparazione e risistemazione delle fontane cittadine che da troppi anni venivano trascurate all’apertura di Piazza del Popolo, restituita al suo naturale splendore”.

E sul D’Annunzio che sembra la fabbrica di San Pietro: “Stiamo ultimando i lavori al Teatro, che non veniva manutenuto dalla sua apertura, e presto riprenderanno i lavori della biblioteca. Capisco che ognuno deve cercare la visibilità – conclude Ranieri – in qualche maniera, ma credo si possa fare senza dare del bugiardo a nessuno”.