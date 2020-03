Referendum, si presenta a Latina il comitato “Ma anche no”

LATINA – Si presenterà venerdì 6 marzo alle 18 nella ex tipografia Il Gabbiano in Viale XVIII dicembre, il comitato Latina Ma anche no, per il No al referendum del 29 marzo sul taglio dei parlamentari.

“La Costituzione cambia e a nessuno sembra importare. Il 29 marzo è sempre più vicino ma di un dibattito pubblico sul tema non c’è traccia”, dicono i promotori del “no” enunciando quelle che individuano come criticità: “Abbandonare definitivamente un giusto rapporto tra numero degli elettori e numero dei rappresentanti. Province che perderanno la loro voce. La creazione di cittadini, in alcune regioni, di seria A e in altre, come la nostra, di serie B. La formazione di un Senato con numerose criticità, in primo piano la presenza di mini commissioni. Le tanto decantate promesse di riequilibrio sembrano se non inesistenti del tutto irrisorie”.

Il nome del comitato MA ANCHE NO parte – spiegano i promotori – dalla “voglia di ricominciare a parlare delle istituzioni su un piano costruttivo”.