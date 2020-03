Oroscopo del giorno 12 Marzo 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete pieni di iniziative ed il partner sarà lieto di vedervi così motivati. Single: sarà un’ottima giornata per coloro che decideranno di dichiarare i loro sentimenti. A lavoro il Sole riscalda i rapporti professionali regalandovi una giornata tranquilla e piacevole. Per quanto riguarda la salute, il morale è buono e la forma fisica abbastanza nella norma: fate più attenzione all’alimentazione.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete molto felici grazie agli sforzi del partner che farà di tutto per accontentarvi. Single: dovreste condividere i vostri pensieri con le persone che vi circondano. A lavoro nulla riuscirà a fermarvi dal vostro percorso e riuscirete a gestire anche le situazioni impreviste. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi dovrebbe sentirsi in ottime condizioni fisiche e di buon umore.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia vivrete una giornata piena di momenti di sincerità e potreste scoprire nuove qualità del partner che non conoscevate. Single: la Luna favorisce i nuovi incontri, dovreste approfittarne. A lavoro la disposizione astrale avrà un impatto positivo sulla vostra verbosità ed interagirete efficacemente con i vostri collaboratori o clienti. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto planetario è ideale per praticare sport che richiedono resistenza.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno ed in coppia sarà necessario sapere come sfruttare questi impulsi positivi: usate il vostro fascino per guidare il partner ovunque vogliate. Anche i single dovranno essere un po’ più autentici in modo che il prescelto del loro cuore sappia esattamente in che modo agire. A lavoro sarà una giornata piacevole ed avrete l’occasione di conoscere persone che vi saranno di grande aiuto nel periodo a venire. Per quanto riguarda la salute sarete rilassati e di buon umore e vorreste spendere più tempo per voi stessi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete molto intraprendenti ed avrete un sacco di idee originali per uscire dalla routine: il partner sarà felice di vedere questo nuovo atteggiamento. Single: dovreste imparare a godervi di più ciò che la vita vi offre. A lavoro sarete motivati e disposti a fare di tutto per veder arrivare a buon fine un progetto molto importante per voi. Per quanto riguarda la salute, Marte vi porterà tanta energia da spendere anche nei prossimi giorni.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarà una bella giornata: trascorrerete più tempo accanto al partner ed insieme godrete momenti molto piacevoli. Single: potreste ricevere notizie sorprendenti. A lavoro, la maggior parte di voi riuscirà a portare a termine in modo coscienzioso i progetti trascurati ultimamente. Per quanto riguarda la salute, dovreste aver superato il periodo di stanchezza e sentirvi molto meglio.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia vi sentirete molto felici e riuscirete a dimostrare il vostro affetto con più tenerezza del solito. Single: una persona dal vostro entourage potrebbe farvi una bella sorpresa. A lavoro dovreste eccellere in tutto ciò che vi siete proposti di fare: Nettuno vi ispira e vi aiuta a prendere buone decisioni. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale vi permetterà di mantenere la calma in ogni situazione.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarà una buona giornata per discutere e chiarire alcune incomprensioni che vi pesano da un po’. Single: se avete dei dubbi nei confronti di una persona in particolare, dovreste cercare di chiarirli parlandone con calma. A lavoro, la visione della vostra situazione generale è più chiara del solito e riuscirete a stupire i vostri collaboratori con idee e strategie originali. Per quanto riguarda la salute, gli sforzi che avete fatto ultimamente sembrano dare i frutti: godete di buone energie e siete di ottimo umore.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia riuscirete a non pensare ai piccoli problemi quotidiani e dovreste passare dei momenti intensi accanto al partner. Single: Urano vi offre l’occasione di conoscere nuove persone e dovreste approfittarne. A lavoro potreste sentire la necessità di abbandonare un progetto perché finalmente accettate l’idea che non è più in linea con il vostro interesse. Per quanto riguarda la salute, avete raggiunto un ottimo equilibrio tra il corpo e la mente e dovreste sentirvi sollevati.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno. In coppia l’aspetto astrale è ideale per esprimere i vostri sentimenti: il partner sarà più affettuoso del solito e vi offrirà sostegno in tutto. Single: dovreste uscire di più per incontrare nuove persone, potreste trovare la vostra anima gemella. A lavoro dovreste concentrarvi sui rapporti professionali: più cordialità vi aiuterà a proseguire con sicurezza verso il successo. La salute non dovrebbe causarvi nessun tipo di problema: sarete vitali e di buon umore.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia sarete sulla stessa lunghezza d’onda con il partner e non dovreste affrontare nessun tipo di problema. Single: dovreste cercare di fare un primo passo verso la persona che vi piace. A lavoro, la completezza e la cura dei particolari saranno i vostri punti di forza. Per quanto riguarda la salute, avete deciso di prestare più attenzione alle necessità del vostro corpo ed i vostri sforzi sicuramente pagheranno.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia deciderete di preparare un programma romantico ed il partner ne rimarrà piacevolmente sorpreso. Single: le prospettive non sono ancora chiare, ma in breve tempo tutto diventerà più chiaro. Professionalmente Nettuno aumenta le capacità di concentrazione facilitando il vostro lavoro. Per quanto riguarda la salute, sarà una giornata meno stressante e meno faticosa del solito e questo vi aiuterà a risparmiare forze ed energie.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.