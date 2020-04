Buoni spesa, il Comune di Latina attiva la procedura per la richiesta

LATINA – Il Comune di Latina ha dettato la procedura per le richieste per l’assegnazione dei buoni spesa, in attesa dell’attivazione della procedura online BUONI SPESA PER EMERGENZA ECONOMICA. Per richiedere i buoni spesa, innanzitutto è necessario scaricare il MODELLO DI DOMANDA. Lo si deve compilare in ogni sua parte e firmarlo. E fare una copia del documento del componente della famiglia che presenterà la domanda. Scansionare il modulo compilato in ogni sua parte e firmato. Scansionare anche il documento d’identità di chi presenta la domanda. Inviare tutta la documentazione all’email servizi.sociali@comune.latina.it.

“Chi non ha un computer – ha spiegato il sindaco Coletta nella videoconferenza stampa può chiedere aiuto al Segretariato Sociale e sarà assistito”.

N.B.: nel caso non sia presente la firma sul modulo o non sia allegata la copia del documento d’identità di chi fa la richiesta dei buoni pasto, la domanda non sarà accettata.

AVVERTENZA: successivamente alla data di attivazione del servizio di presentazione delle domande on line le domande inviate tramite posta elettronica non saranno ritenute valide.

ISTRUTTORIA: una volta presentata la domanda, i servizi provvederanno all’istruttoria delle istanze seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle stesse attraverso un colloquio telefonico di approfondimento del bisogno, al fine di determinare l’ammontare del buono e permettere un accesso celere alla misura. A campione si effettueranno le seguenti verifiche sulle autocertificazioni rese: a) accertamento anagrafico; b) nel caso di cittadini non appartenenti all’U.E. verifica del permesso di soggiorno; c) verifica sussistenza presa in carico da parte dei servizi sociali comunali o distrettuali; d) verifica del godimento di altro beneficio pubblico. In caso di dichiarazioni mendaci, verranno attivate le procedure di legge vigenti in merito.

EROGAZIONE DEL BUONO PASTO: la somma che verrà determinata sarà accreditata sulla tessera sanitaria dell’utente. Il buono spesa/voucher potrà essere speso presso gli esercizi e/o le farmacie convenzionate, i cui elenchi saranno pubblicati sul sito del Comune di Latina.

AMMONTARE BUONO SPESA: il buono spesa/voucher sociale per l’acquisto di generi alimentari ha un valore di euro 5 a persona al giorno, elevabile a 7 euro in caso il destinatario sia un minore. Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile è fissato un tetto di euro 100 a settimana per singolo nucleo familiare. Le spese per medicinali possono essere riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico sino ad un massimo di 100 euro al mese.

