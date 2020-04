Consegnato un videolaringoscopio alla Rianimazione del Goretti di Latina

LATINA – Una donazione generosa ha consentito di raggiungere in un colpo solo l’obiettivo di donare al Goretti di Latina un videolaringoscopio. La raccolta di fondi per dotare del prezioso apparecchio, dal costo di oltre 29mila euro, la Rianimazione, era partita da poco, lanciata dall’Associazione In Ricordo di Daniele ODV, quando è arrivata la telefonata dei fratelli Marasca titolari dei Conad che hanno offerto l’intera somma. L’apparecchio è già stato consegnato all’Ospedale Goretti di Latina, ricevuto dal dirigente della Uoc di Rianimazione, Carmine Cosentino e dal direttore sanitario del Presidio Sergio Parrocchia.

“Questo macchinario permette al medico di intubare il paziente sotto visione, attraverso una telecamera che viene introdotta nella trachea. La telecamera – spiega Antonietta Parisi, mamma di Daniele – permette di controllare l’interno senza creare danni al paziente. Questo perché alcuni pazienti hanno una trachea normale altri, invece, in emergenza assoluta. Dopo questa operazione, il paziente viene attaccato al ventilatore che gli permette di respirare”.

Ora, con i fondi già raccolti, l’Associazione sta acquistando un altro macchinario che a breve sarà donato sempre a Rianimazione del Goretti di Latina, un Rotem Sigma, utile per la valutazione della coagulazione ematica.

“Anch’io, come tutti, sono costretta a casa – racconta Antonietta – ma la mia voglia di fare e di aiutare non si ferma. Avevo appena iniziato la raccolta fondi per il video-laringoscopio, quando il mio caro amico Maurizio Marasca mi ha telefonato chiedendomi cosa stavo facendo. Saputo della nuova sfida per l’emergenza COVID-19, si è offerto di donare interamente l’importo per acquistare il macchinario donato oggi. Così il video-laringoscopio si trova ora al Reparto di Rianimazione grazie alla donazione dei CONAD di Maurizio, Fabio e Marco Marasca In Ricordo di Ciriaco Marasca, papà scomparso”.

Per chi volesse aderire anche con una piccola donazione, perché tante gocce formano un oceano, basta inviare ad

ASSOCIAZIONE IN RICORDO DI DANIELE ODV

causale: Rotem Sigma

IBAN: IT 29 Z0529614700DR0080008517

Banca Popolare di Fondi

“Grazie ancora a tutti coloro che volessero aiutarmi in questa nuova raccolta. Mi raccomando – conclude Antonietta, mamma di Daniele – stiamo a casa, è per il nostro bene e per quello di tutti. Che sia una Pasqua veramente di serenità e rinascita. Auguri!”.