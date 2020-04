Incidente stradale sulla Pontina ad Aprilia, gravissimo un giovane

LATINA – Un gravissimo incidente stradale si è verificato intorno alle 16 al chilometro 51 della Pontina lungo la corsia nord in direzione di Roma al’altezza di Campo Verde. Qui, per cause in corso di accertamento, la Mercedes condotta da un giovane di 38 anni ha sbandato ed è volata letteralmente fuori strada finendo in un campo coltivato a serre. Il conducente è stato elitrasportato al San Camillo di Roma in codice rosso in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Aprilia. Chiusa provvisoriamente la corsia di marcia lenta.