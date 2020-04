L’infermiere di Sabaudia Antonio Crispino porta le ostie agli ammalati del Goretti

LATINA – E’ stato autorizzato dal vescovo di Latina Mariano Crociata a portare la comunione ai malati di Covid-19 ricoverati al Goretti. Lui è un infermiere di Sabaudia, Antonio Crispino, e si dedica a questo servizio alla fine del suo turno di lavoro. Una storia bellissima raccontata dal collega Remigio Russo oggi sulle pagine di Avvenire.

Impossibile infatti, dato l’altissimo rischio nei reparti dove sono ricoverati gli infettati, far accedere personale non sanitario. E così chi sta male deve rinunciare anche all’ostia e a vedere un sacerdote. Per questo, Crociata ha deciso di nominare Ministro Straordinario per la Comunione il professionista 56enne, che è un cattolico fervente e praticante. E’ lui che riceve le ostie da Don Giovanni Careddu, cappellano del Goretti e munito di tutti presidi, tuta, occhiali, mascherine e guanti, le distribuisce tra gli ammalati che lo richiedono.