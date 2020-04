LATINA – Nella giornata di domani, mercoledì 22 aprile, prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria e asfaltatura di Via Duca del Mare, da Piazza del Popolo fino a Piazzale Prampolini (circonvallazione).

Il Comune raccomanda ai cittadini che hanno lasciato le proprie autovetture in sosta lungo Via Duca del Mare di spostarle per evitare ritardi e rendere più agevoli e rapidi i lavori.