Oroscopo del giorno 10 Aprile 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il buon umore vi rende affascinanti e molto attenti col partner. Il vostro nuovo atteggiamento sarà apprezzato e dovreste vivere una giornata positiva. Single: il Sole vi rende brillanti ed è un giorno molto favorevole per fare un passo verso l’eletto del vostro cuore. Professionalmente siete molto dinamici e riuscirete ad anticipare le cose con ottimismo infallibile. Anche le persone in cerca di lavoro potrebbero vedere la loro situazione migliorare molto presto. La salute è nella norma: coloro che si sentono ancora un po’ stanchi dovrebbero riposarsi ed evitare alcuni sforzi fisici.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il partner sarà molto aperto al dialogo, vi permetterà di esporre le vostre argomentazioni e percepirà meglio i vostri desideri. Single: avrete l’occasione di parlare di più con la persona che a stuzzicato il vostro interesse. A lavoro siete consapevoli di dover cambiare alcune cose nel vostro comportamento e nei rapporti con gli altri. Pensate di aver troppe responsabilità e che tutto giri intorno alla vostra figura professionale. Per quanto riguarda la salute, siete carichi di energie e godete di un morale d’acciaio.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, i single, sentiranno il bisogno di approfondire una discussione e di aprire di più le porte della loro privacy. In coppia sarete in grado di ricreare un’atmosfera di complicità con la vostra metà e considererete il futuro da una nuova prospettiva. Professionalmente Mercurio vi aiuterà ad organizzarvi diversamente dal solito e vi renderà più efficienti. Probabilmente è il momento di pensare a nuove strategie e di ottimizzare le vostre abilità per vincere le vostre sfide. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete molto meglio del solito e riuscirete a godere al massimo di questa giornata.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia vivrete una giornata appassionante: esprimete i vostri sentimenti più profondi ed il partner vi aiuterà a vedere con più fiducia il vostro futuro. Single: alcuni di voi riusciranno ad avvicinarsi alla persona che sognano da un po’. Professionalmente, la configurazione astrale vi aiuterà a rivedere le vostre opzioni e a scegliere la strada migliore per proseguire. Per quanto riguarda la salute, vi sentite in buone condizioni sia fisiche che mentali: per mantenere una buona vitalità dovreste iniziare a fare un po’ di attività fisica.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in sestile con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, l’aspetto astrale accentua la passione, la sessualità e l’erotismo per una migliore comunicazione. I single potrebbero beneficiare di questo contesto ed abbandonare la solita timidezza: esprimete i vostri sentimenti e potreste arrivare ad una svolta nella vita sentimentale. A lavoro, le Stelle potrebbero cambiare il vostro modo di agire e troverete soluzioni per migliorare alcuni aspetti professionali. Per quanto riguarda la salute, potenti energie rigenerative promuovono la guarigione e migliorano il vostro stato d’animo.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia vivrete all’insegna della comprensione: vi sentite estremamente bene insieme al partner, la vostra realizzazione raggiunge il suo apice. Siete aperti a nuove sfide e volete condividere tutto il tempo con la vostra metà. I single dovrebbero fare attenzione ai loro desideri: meglio aspettare un po’ prima di decollare verso terre sconosciute. Professionalmente uno dei vostri progetti vedrà un grande progresso grazie al supporto incondizionato di un collega o di qualcuno nella gerarchia. Per quanto riguarda la salute, la presenza di Giove influirà sul benessere e sulla forma in un modo diverso del solito: vi sentite in ottima forma ed in uno stato d’animo ammirevole.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia è un ottimo momento per esprimere tutte le vostre emozioni e tutti i vostri sentimenti. Troverete le parole che riscalderanno di più il cuore della vostra metà. I single non dovrebbero esitare a seguire il loro istinto: faranno delle ottime scelte. Professionalmente sarà una giornata molo appagante: siete pieni di idee e motivazione ed i vostri progetti proseguiranno nella giusta direzione. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete molto meglio sopratutto mentalmente. Tuttavia, avete ancora bisogno di relax e di riposo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, la passione aumenta notevolmente e sarete molto più attenti alle aspettative del partner. Dovreste passare una bella giornata piena di amore. Single: abbiate fiducia in voi stessi ed esprimete i sentimenti senza titubanza. Professionalmente, la configurazione planetaria influirà sulla vostra mente. Alcuni di voi prenderanno decisioni importanti, altri potrebbero sentirsi un po’ ansiosi a causa del progresso di un progetto. Per quanto riguarda la salute, gli impulsi di Plutone vi proteggono. Tuttavia, non fatevi prendere dai pensieri negativi che possono portarvi in situazioni delicate e stressanti.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, dovreste ricevere l’affetto e la gratitudine che aspettavate da un po’. Il partner risponderà a tutte le vostre richieste e dovreste passare una serata appassionante. I single avranno difficoltà a gestire tutte le proposte: sta a loro fare la scelta migliore. Professionalmente, sarete nel pieno dei vostri mezzi ed il carisma vi aiuterà a proseguire facilmente nel vostro cammino. Tuttavia, cercate di essere un po’ più diplomatici. Per quanto riguarda la salute, non dovreste avere nessun tipo di problema: siete in buone condizioni sia fisicamente che mentalmente.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. I single che hanno appena fatto una scelta importante, sentiranno il bisogno di approfondire i dettagli della loro situazione. Le coppie faranno di tutto per avvicinarsi al partner e per trascorrere del tempo nella loro intimità. A lavoro cercherete di organizzarvi diversamente per migliorare la vostra produttività ed efficienza. Per quanto riguarda la salute, le energie della rigenerazione e del rinnovamento psichico sono elevate oggi: dovreste sentirvi meglio del solito e sollevati.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in sestile con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, alcuni di voi stanno attraversando un periodo di profonde transizioni e la Luna potrebbe indicare una significativa consapevolezza dei problemi di coppia che dovreste chiarire. Single: questo aspetto astrale non è molto favorevole alla comunicazione ed è possibile che molti di voi siano totalmente assorbiti da un’altra area della vita. La disposizione astrale del giorno accentuerà le evoluzioni sul piano professionale: potrebbe essere un cambio di posizione, riconversione, formazione o semplicemente voler cercare nuove strade. La salute è buona, ma avete bisogno di un po’ più di pace e tranquillità: rilassatevi.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, avete bisogno di più affetto da parte del partner: cercate di parlare per capire il motivo della vostra situazione. Single: se volete conoscere meglio una persona dovreste cercare di contattarla. Se aspettate troppo potreste scoprire che ha preso altre strade. A lavoro sarà una giornata impegnativa ma non dovreste incontrare nessuna difficoltà: cercate di concentrarvi sulla vostra attività ed evitate i discorsi contraddittori. Per quanto riguarda la salute, la vitalità è aumentata dall’influenza solare, ma dovreste cercare di rilassare anche la mente per sentirvi meglio.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.