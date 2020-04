Oroscopo del giorno 24 Aprile 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in sestile con Nettuno nel vostro segno. In coppia mostrerete sensualità e tenerezza e questo promette una serata speciale. Anche i single attraversano una fase emozionante: tanti sogni passano per la mente ed è il caso di scegliere le priorità. A lavoro sarebbe saggio evitare di entrare in discorsi contraddittori: alcuni colleghi non sono vostri amici e potrebbero crearvi degli inconvenienti. Per quanto riguarda la salute potreste avvertire un po’ di stanchezza ma niente di serio: un buon riposo vi rimetterà in sesto.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia troverete il tempo necessario per parlare col partner del futuro: i vostri argomenti saranno giusti e sorprendenti. Single: Saturno favorisce la comunicazione, quindi dovreste esprimere ciò che sentite. Professionalmente vi state impegnando in maniera considerevole da un po’ di tempo ed oggi potreste ricevere degli ottimi risultati del tutto inaspettati. Per quanto riguarda la salute, il morale è migliorato, e grazie ai vostri sforzi, fisicamente vi sentirete imbattibili.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente le coppie saranno prese dal desiderio di aggiungere un po’ di spezie nella loro vita sentimentale. Per i single sarà un giorno piacevole: avranno diverse occasioni per conoscere persone interessanti. Professionalmente la maggior parte di voi farà degli sforzi per sconfiggere la routine: sarete ambiziosi e la vostra immaginazione sarà un buon alleato. Per quanto riguarda la salute, a seconda del caso, servirà rilassarsi o fare del movimento per riattivare la circolazione sanguigna.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in congiunzione con Saturno nel vostro segno. In coppia, il vostro lato autoritario potrebbe ostacolare lo sviluppo dei sentimenti: coinvolgete il partner nei vostri progetti e tutto prenderà una piega diversa. Single: cercate di essere meno esigenti e provate a mostrare più dolcezza nei confronti degli altri. A lavoro, alcuni di voi sperimenteranno una piccola competizione con i colleghi e potrebbero trovarsi di fronte a grandi avversari. Per quanto riguarda la salute il morale non è al top ed in più dovreste fare un po’ di movimento fisico per il risveglio muscolare.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia avete bisogno di un po’ di tempo per riflettere e per allinearvi con voi stessi prima di condividere le paure con il partner. Single: se avete conosciuto una persona che vi piace, sarebbe saggio mantenere una certa distanza quest’oggi. Professionalmente alcuni di voi si sentono ancora insoddisfatti: la pazienza è il migliore dei alleati e vi fornirà il tempo necessario per pensare a soluzioni diverse. Per quanto riguarda la salute vi sentirete un po’ più sereni, tuttavia, dovreste evitare le situazioni di tensione.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia l’atmosfera generale è armoniosa e sicuramente parlerete del vostro futuro il che è di buon auspicio per tutti i progetti a venire. Single: potreste conoscere meglio la persona che vi aiuterà a riempire le vostre mancanze. Professionalmente, l’aspetto planetario annuncia un periodo di consolidamento: guarderete con un occhio fiducioso e sicuro la vostra posizione attuale. Per quanto riguarda la salute, se di solito soffrite di emicrania o disturbi articolari, dovreste sentirvi sollevati durante questo periodo astrale.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in congiunzione con Saturno nel vostro segno e suscita alcuni ostacoli nella realizzazione emotiva sopratutto per coloro che sono in coppia. Il rapporto può sperimentare alcuni sconvolgimenti, ma, se rimanete positivi, vi renderete conto che questo test rafforzerà ancor di più la vostra relazione. Single: non è un giorno favorevole per esprimere i vostri sentimenti. Professionalmente, non avete abbastanza fiducia in voi stessi e dovreste seguire alla lettera le istruzioni dei superiori per finire al meglio le attività quotidiane. Per quanto riguarda la salute, avete bisogno di tempo per riposarvi e per ricaricare le batterie.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia l’atmosfera generale è piacevole: sarete in grado di trovare delle soluzioni ai vostri piccoli problemi così da poter guardare verso il futuro con ottimismo. Single: la comunicazione sarà il vostro alleato e vi aiuterà a rendere fruttuose le vostre conversazioni. Professionalmente sarete in grado di placare alcuni conflitti: riuscirete a creare un clima più sereno e favorevole a migliori prestazioni. Per quanto riguarda la salute, Venere vi porta una sensazione di benessere sia fisicamente che moralmente: vi sentite bene e si vede.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in congiunzione con Saturno nel vostro segno. Le coppie dovranno affrontare eventi spiacevoli, tuttavia, il dialogo sarà la fonte principale delle soluzioni e della pacificazione. Single: occhio ai discorsi che affronterete, alcuni non saranno molto piacevoli per coloro che vi stanno accanto. Professionalmente non siete molto soddisfatti e dovreste pensare di migliorare il vostro lavoro prima di chiedere di più. Per quanto riguarda la salute siete stanchi e sotto tensione: cercate di liberare la mente e trovate del tempo per riposarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete in sintonia con il vostro partner e potreste decidere di organizzare una serata romantica. Single: dovreste cercare di capire se volete continuare un certo rapporto, o magari, guardare avanti. Professionalmente sarete dinamici e produttivi: a breve raccoglierete i frutti del vostro lavoro. Per quanto riguarda la salute siete in una forma fisica eccellente e godete di un morale molto alto: divertitevi a fare quello che amate.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia deciderete di avviare alcuni progetti a lungo termine ed il partner ne sarà felice. Anche i single decideranno di esprimersi in modo chiaro e riveleranno la loro vera natura romantica. Professionalmente, Saturno favorisce tutti coloro che operano in campo artistico: la creatività è alle stelle ed è un buon momento per mettere in pratica alcune idee. Per quanto riguarda la salute tutto va per il meglio: siete energici, pieni di entusiasmo e riuscirete a guardare solo la metà piena del bicchiere.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in congiunzione con Saturno nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale state attraversando un periodo complicato. In coppia cercate di non lasciarvi sopraffare dal dubbio, piuttosto parlate col partner per trovare delle soluzioni valide. Single: avete deciso di fare un passo indietro per lavorare su di voi prima di iniziare una storia romantica. A lavoro avete acquisito una certa stabilità ed i collaboratori riconosceranno i vostri meriti e progressi. La salute è nella norma: ricordate di idratarvi perché la mancanza di acqua può crearvi alcuni disagi.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.