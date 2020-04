Oroscopo del giorno 28 Aprile 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in quinconce con Marte nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, non dovreste cercare di nascondere le vostre incertezze: parlate col partner e sarete sorpresi dei risultati. Single: dovreste pensare di più a progetti leggermente più ampi per cambiare la vostra situazione attuale. A lavoro sembra che la redditività dei vostri progetti non sia sufficiente: cercate di coinvolgere i colleghi, alcuni hanno delle idee abbastanza valide. Per quanto riguarda la salute siete stanchi e non avete un sonno tranquillo: dovreste concedervi dei momenti di relax.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in quinconce con Marte nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, si ha la tendenza ad essere provocatori e rischiate di intristire il partner o le persone che vi circondano. Dovreste cercare di comprendere come si sente l’altro prima di agire in questa maniera. Professionalmente, dovreste evitare di intervenire in alcune discussioni per non offendere i vostri colleghi. Per quanto riguarda la salute è essenziale trovare un modo per eliminare tutta la tensione accumulata ultimamente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in quinconce con Nettuno nel vostro segno. In coppia potrebbe essere necessario chiedere al proprio partner di discutere e porre fine al conflitto tra desideri, bisogni e sentimenti. Single: questo aspetto astrale è piuttosto favorevole alla comunicazione ed alle concretizzazioni, specialmente per coloro che si conoscono da tempo. A lavoro si annuncia una giornata molto impegnativa, tuttavia sarebbe saggio fare solo le cose urgenti per non rischiare di fare degli errori. Per quanto riguarda la salute sarete in grado di bilanciare le vostre energie ascoltando attentamente le esigenze del corpo e rispondendo di conseguenza.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in quadrato con Saturno nel vostro segno. In coppia i vostri sbalzi di umore destabilizzano il partner. Cercate di essere più bilanciati ed aprite il vostro cuore: ne avete solo da guadagnare. Single: attenzione a non correre troppo veloce e perdere di vista le persone più importanti per voi. A lavoro avete l’impressione che tutto è stagnante: riflettete e parlate con i vostri collaboratori per trovare alcune soluzioni. La salute è nella norma, tuttavia cercate di consumare cibo più sano e di fare un po’ di movimento.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia state lavorando per un futuro sereno: vi imbarcate in progetti importanti e stabilite nuove regole per la vostra convivenza. Single: sarebbe interessante riconsiderare una relazione episodica che potrebbe diventare più importante di quanto sembri al momento. A lavoro siete sulla buona strada per ottenere dei grandi risultati in un progetto che vi è stato affidato. La salute è molto buona sotto questa influenza astrale: approfittatene per fare qualche esercizio fisico che vi permetterà di incrementare il flusso sanguigno del cervello e migliorare l’ossigenazione.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in quadrato con la Luna nel vostro segno. In coppia l’atmosfera è più che tempestosa: evitate qualsiasi tipo di discorso e cercate di mantenere una certa distanza per evitare che la situazione peggiori. Single: evitate le discussioni, sopratutto se non conoscete molto bene il vostro interlocutore. Professionalmente potreste perdere la calma a causa di commenti fastidiosi: cercate di essere diplomatici. Per quanto riguarda la salute siete molto tesi e dovreste cercare di concedervi più tempo per rinfrescare la mente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, siete molto sensibili e le parole del partner potrebbero ferirvi. Single: la vostra suscettibilità è dovuta alla mancanza di prospettiva. Siate più obiettivi e meno critici e capirete che le parole o le azioni dei vostri interlocutori non sono offensive. A lavoro, la situazione che state affrontando potrebbe essere più complessa del solito: se avete dei dubbi su una decisione, chiedete consigli ai vostri collaboratori. Per quanto riguarda la salute, la vostra emotività è al limite e vi rende psicologicamente fragili. Avete bisogno di ritrovare un po’ di serenità.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in quadrato con Plutone nel vostro segno e sarà una fonte di ansia che non capirete necessariamente. Ecco perché un dialogo sincero sarà la soluzione più appropriata: discutere apertamente dei problemi e condividere tutte le vostre preoccupazioni vi aiuterà a moderare i vostri tormenti. Single: anche per voi Plutone alimenta il dubbio e non riuscirete ad apprezzare le persone che vi stanno a cuore. Professionalmente sarete abbastanza motivati per portare a buon fine le vostre attività prioritarie. Per quanto riguarda la salute, fisicamente siete in ottime condizioni, ma dovreste cercare di rilassare un po’ di più la mente, magari mettendo in attesa per qualche momento i problemi quotidiani.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in quinconce con Nettuno nel vostro segno. In coppia si annuncia una giornata tesa: tendete a mettere in discussione tutte le azioni del partner. Cercate di agire in modi diplomatici per evitare alcuni scontri. Single: dovreste cercare di pensare positivamente per non rischiare di allontanare le persone che vi interessano. Professionalmente gli impulsi di Nettuno vi destabilizzano: anche se siete insoddisfatti, un po’ di pazienza vi farà vedere che alla fine gli sforzi pagano. Per quanto riguarda la salute, dovreste accordare più attenzione all’alimentazione e alle cattive abitudini: eliminare alcuni vizi è il modo migliore per sentirvi meglio.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in quinconce con Marte nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, alcune discussioni potrebbero prendere la piega di una lite: cercate di essere pazienti e fate attenzione alle parole che direte al partner. Single: non dovreste cercare di esprimere i vostri sentimenti perché potreste essere malintesi. A lavoro non sarete molto motivati e non riuscirete a concentrarvi: cercate di impegnarvi con più serietà per non rischiare di ritardare i progetti importanti. Per quanto riguarda la salute, la stanchezza si farà sentire: avete bisogno di prendervi qualche pausa per rilassarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia tenderete a vedere solo il lato negativo delle cose e questo vi porterà ad una disputa che potrebbe comportare conseguenze indesiderate. Single: potreste rendervi conto di aver investito troppo in una situazione che vi fa più male che bene. Professionalmente, sarà un buon momento per tutti coloro che lavorano nel campo della comunicazione, per gli altri, sarà una giornata piuttosto comune. Per quanto riguarda la salute avete raggiunto un buon equilibrio tra corpo e mente ed avrete l’energia necessaria per affrontare i piccoli inconvenienti.

Amore 2/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie dovranno solo guardarsi negli occhi per capirsi, sentendosi rassicurate: approfittate della situazione ed organizzate un momento di relax per due. Single: non vedete l’ora di saperne di più su una persona che di recente ha acceso il vostro cuore. A lavoro sarete coscienziosi ed ambiziosi e l’aspetto astrale vi incoraggia ad organizzare meglio le vostre attività. La salute è nella norma e dovreste essere in grado di organizzare meglio il vostro programma concedendovi del tempo per riposare.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.