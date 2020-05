Covid-19, di nuovo a zero i casi di contagio a Latina e provincia

LATINA – Nessuno nuovo caso di contagio da Covid-19 è stato registrato in provincia di Latina nella giornata di ieri. Buone notizie dunque dal bollettino della Asl dopo il ritorno di casi emersi nei giorni scorsi nella zona di Priverno e tutti collegati al Centro Dialisi. I casi positivi restano dunque 533, scendono ancora i pazienti curati in regime di ricovero ospedaliero, oggi a 30, aumentano ancora i guariti (risultati negativi al terzo tampone), sono 7 in più rispetto a ieri, per un totale di 407. Nessun paziente Covid è ricoverato in terapia Intensiva al Goretti.

E’ inoltre ormai sotto le duecento unità (172) il numero delle persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 10,200 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

E domani, mercoledì 20 maggio, alle ore 11,30, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità e Integrazione Socio Sanitaria, Alessio D’Amato illustreranno i primi dati sui test sierologici avviati nel Lazio su 300 mila persone per capire come ha circolato il virus.