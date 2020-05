Oroscopo del giorno 30 Maggio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in trigono con Venere nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia vi sentirete come se vivete i primissimi momenti del vostro rapporto: sarete entusiasti, felici e se esprimerete i vostri sentimenti, sarà una giornata da favola. Single: ottime possibilità di incontrare persone che riusciranno a conquistare il vostro cuore. Professionalmente, avrete più responsabilità del solito: cercate di rimanere concentrati per superare nuove sfide. Per quanto riguarda la salute, sarete vitali ed energici: approfittatene per finire i vostri progetti ultimamente rimandati.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in trigono con Venere nel vostro segno. In coppia, Venere vi mette di buon umore e vi fa sognare: le vostre speranze sembrano concretizzarsi ed insieme al partner scoprirete nuovi ed accattivanti orizzonti. Single: tutto indica un incontro promettente, quindi cercate di non passare inosservati. Professionalmente, non trascurate le opportunità che arriveranno: ci saranno cambiamenti molto positivi in questo periodo. Per quanto riguarda la salute, nulla da temere: godetevi la giornata e pensate a voi stessi.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in quinconce con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, non sarà il giorno migliore per cercare di capire il senso della vita: mantenete la calma nei discorsi e cercate di vivere momento dopo momento gli eventi che verranno. Single: non è il momento per mettervi a discutere, cercate piuttosto di godervi la vita così com’è almeno per oggi. Professionalmente dovreste seguire di più il vostro istinto per riuscire a risolvere alcune questioni in sospeso. Per quanto riguarda la salute, l’ansia potrebbe prendere il sopravento: rimanete tranquilli e cercate di dedicarvi ad attività divertenti.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Giove è in sestile con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente molte coppie otterranno un notevole consolidamento dei loro legami: l’amore è forte e con basi solide. I single potrebbero presto scoprire che una semplice conoscenza nasconde qualcosa di più profondo. Professionalmente il vostro senso della diplomazia sarà apprezzato e potreste dover appianare alcuni conflitti interni: non preoccupatevi, ne uscirete vincenti. La salute non vi causerà alcun tipo di problema: godetevi la giornata perché sarete efficaci ed operativi in tutti i settori.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 5/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in trigono con Venere nel vostro segno. In coppia i sentimenti saranno più profondi del solito e potreste pensare di passare una serata in intimità. Il partner apprezzerà le iniziative e capirà quanto valore ha per voi. Single: vivrete un giorno appagante in prospettiva sentimentale e, con l’aiuto di Venere che lavora per voi, potrete aspettarvi grandi cose. Professionalmente potreste pensare di assumervi nuove responsabilità che nel futuro vi apriranno porte migliori. Per quanto riguarda la salute, potreste decidere di prestare più attenzione al vostro stile di vita e cercherete di migliorare alcuni aspetti.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno. In coppia avrete difficoltà a comunicare e non riuscirete ad esprimere veramente ciò che sentite: prendetevi il tempo necessario per pensare e riprovateci, il partner vi starà accanto. Single: non è la giornata migliore per dichiarare il vostro amore. Professionalmente, sarebbe meglio cercare di osservare attentamente cosa sta accadendo intorno a voi prima di prendere qualsiasi decisione. Per quanto riguarda la salute cercate di non superare i vostri limiti fisici per evitare un calo di energia.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, sia per le coppie che per i single è arrivato il momento di arrendersi davanti all’amore: saper apprezzare la persona che si ha vicino è un buon passo per un futuro promettente. Professionalmente l’atmosfera è gradevole e la produttività è al massimo: volete superare voi stessi e ci riuscirete senza alcuna difficoltà. Per quanto riguarda la salute, le Stelle promettono bene, ma se avvertite un po’ di stanchezza, è solo questione di riequilibrare un po’ meglio le vostre giornate.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in trigono con Venere nel vostro segno e cullerà la maggior parte di voi su toni di dolcezza e sensualità. Le dimostrazioni emotive saranno all’ordine del giorno e le coppie torneranno innamorate come nel primo giorno. Per i single, le possibilità di incontro saranno favorite. L’aspetto astrale è ideale anche per facilitare i rapporti di lavoro. Non sperimenterete alcuna tensione particolare. Per quanto riguarda la salute, sarete in buona forma e vi sentirete molto più sereni.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in opposizione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, dovreste cercare di frenare il vostro istinto di controllare tutto, soprattutto se si tratta del vostro partner: siate più indulgenti e concedetegli più fiducia. Single: dipenderà solo da voi il corso che prenderanno gli eventi dopo un incontro. Professionalmente, il transito di Giove potrebbe incoraggiarvi a investire un po’ troppo nel lavoro: la fiducia in voi stessi è abbastanza forte, tuttavia, fate attenzione a non scontrarvi con nessuno dei vostri collaboratori. Per quanto riguarda la salute, il benessere non sarà una preoccupazione importante, ma la configurazione astrale può rapidamente diventare una fonte di agitazione od iperattività.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale sarà una giornata piacevole. In coppia, se riuscite a mettere da parte le vostre insoddisfazioni, dovreste passare dei bei momenti insieme alla vostra metà. Single: con l’atteggiamento giusto potreste fare un incontro abbastanza sorprendente che non vi lascerà indifferenti. Questa configurazione astrale stabilizzerà i rapporti professionali: capirete che la diplomazia è molto più efficace della rivolta e, anche se non è nella vostra natura, cercherete di moderare l’atteggiamento per presentare le vostre “affermazioni”. Per quanto riguarda la salute, sarete in ottima forma e, se siete sportivi, potreste battere tutti i vostri record. Se non siete atletici, sentirete il bisogno di concentrarvi su qualcosa che amate.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Oggi la maggior parte di voi sarà al centro dell’attenzione ed è del tutto possibile che il vostro partner faccia una dichiarazione o una richiesta che attendete. Sarete molto soddisfatti. Single: attenzione all’immagine che mostrate perché a forza di rendervi inaccessibili, alcune persone non oseranno avvicinarvi e sarebbe un’occasione persa. Professionalmente le Stelle vi invitano a pensare in prospettiva: anche se vi sentite sommersi dal lavoro da espletare, se gestite le emergenze e pianificate bene le vostre azioni tutto andrà bene. Per quanto riguarda la salute, lo stress tenderà a diminuire, tuttavia dovreste cercare di riposarvi un po’ di più.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, i vostri progetti non avranno limiti: siete in uno stato d’animo che vi fa volare e la vostra vita intima sarà animata da una vibrante immaginazione. Single: avrete le giuste risorse per sedurre e conquistare la persona che vi attrae. Professionalmente sarete alla ricerca di nuove sfide per dimostrare le vostre abilità e tutto quello che avete imparato ultimamente. Per quanto riguarda la salute, Marte vi porterà tanta energia in più. Siete sopraffatti dal desiderio di mettervi alla prova e di scoprire nuovi orizzonti.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.