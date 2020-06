Latina, in tanti per il passaggio degli ultraleggeri tricolore

LATINA – Tanti in piazza del Popolo a Latina per assistere al sorvolo della pattuglia Blue Circe composta di ultraleggeri (non le Frecce Tricolori) che ha attraversato Piazza del Popolo lasciando la scia tricolore della bandiera italiana. Si conclude così il 2 giugno, Festa della Repubblica, quest’anno limitata dalle misure di contenimento del Covid. I velivoli partiti da Pontinia hanno sorvolato anche Terracina, Circeo e Sabaudia prima di arrivare nel capoluogo sfrecciando sul palazzo comunale.

Qualche polemica per il numero di presenti visto il divieto di assembramento che resta vigente.